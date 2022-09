Magyarország felvétele a Nemzetek Szövetségébe

Ennek ellenére a magyar diplomácia szinte azonnal jelezte csatlakozási szándékát.

1920. február 12-én Apponyi Albert a békekonferencia elnökéhez írt levelében a következőket írta: „A magyar nemzet őszinte lelkes híve a népszövetségi eszmének (…) Magyarország (…) tiszteletteljesen kéri azonnali felvételét ebbe a nagyjelentőségű világintézménybe”. A kapott válasz világos volt: Magyarországnak alá kell írnia a békeszerződést, majd ratifikálnia kell azt ahhoz, hogy kéréséről a szövetség tárgyaljon. Dacára a kapott válasznak, hazánk lépéseket tett már az év első felében annak érdekében, hogy a belépés megtörténhessen. „Nem hivatalos Népszövetségi Titkárság” került felállításra Genfben, Budapesten megalakult a Magyar Külügyi Társaság (ezen belül jött létre egy Népszövetségi Osztály), amely tagja lett a Népszövetségi Ligák Uniójának.

1921. május 23-án Bánffy Miklós magyar külügyminiszter hivatalos felvételi kérelmet nyújtott be James Eric Drummondnak, a Nemzetek Szövetségének főtitkárának, amelyben közölte, hogy Magyarország megfelel minden olyan elvárásnak, melyet az Egységokmány a felvétel feltételekén megjelöl.

E terv szerint Magyarország a harmadik olyan ország lett volna a háborúban vesztesek közül, mely felvételt nyer, 1920-ban ugyanis Ausztria és Bulgária léphetett be. A Nemzetek Szövetségének közgyűlése, azon belül is a Hatodik Bizottság elkezdte tárgyalni, vizsgálat tárgyává tenni a kérelmet és olybá tűnt, hogy 1921 szeptemberében döntés fog születni a magyarok ügyében, ugyanis a kisantant országain kívül más nem akarta blokkolni a szándékot. Augusztusban azonban minden megváltozott. Történt ugyanis, hogy 28-án az osztrák csendőrség be akart vonulni a békeszerződésben az Osztrák Köztársaságnak ítélt nyugat-magyarországi területekre, Prónay Pál ezredes népfelkelői fegyverrel verték vissza őket. Sőt, Prónay Pál hozzáfogott a felkelők által elfoglalt területek megszervezéséhez. Ennek egyik fontos állomása volt az, hogy 1921. október 4-én vezetésével kikiáltották a Lajtabánságot.