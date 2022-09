Nagy István: Déri Tibor átjátszotta a polgármesteri tisztséget a DK-nak

Déri Tibor szorult helyzetében – amit csak magának köszönhet – piszkos alkut ajánlott a Demokratikus Koalíciónak és az újpesti baloldalnak. Persze lehet, hogy ez pont fordítva történt. Az ajánlat lényege az lehetett, hogy politikai védelemért cserébe a polgármesteri pozíciót átjátssza a Demokratikus Koalíciónak – írta legújabb Facebook bejegyzésében Nagy István, az újpesti Fidesz frakcióvezetője arra utalva, hogy a IV. kerület momentumos polgármestere múlt héten bejelentette: 2024-én nem indul a tisztségért.

Nagy István bejegyzésében emlékeztetett: „az alku létrejött. Déri Tibor bejelentette visszavonulását, a baloldal pedig rögtön ki is jelölte utódját, Trippon Norbert, a Demokratikus Koalíció budapesti elnöke, alpolgármester személyében”.

Kérdés az, hogy lehet-e politikai védelmet adni bűncselekmények elkövetésének alapos gyanúja esetén.

Nem, de mégis ez történt a Képviselő-testület legutóbbi ülésén – írta az újpesti Fidesz frakcióvezetője, kifejtve: nehezen hihető és nem is vehető komolyan, hogy Déri több időt szeretne tölteni a családjával, mert ha ez így lenne, akkor már most lemondott volna.

Nagy István szerint Déri Tibor hármas szorításban van és menekülni akar, mert a baloldal ráébredt, hogy Déri Tibor polgármesteri tevékenysége korrigálhatatlan, illetve alkalmatlan, felelőtlen magatartásával százmilliós, rossz esetben milliárdos kárt okoz Újpestnek.

Emlékeztetett: a képviselő-testület előző ülésén a Fidesz frakció egy súlyos ügy miatt vizsgáló bizottság felállítását javasolta, a következő ülésén pedig ebben és egy másik ügyben két fegyelmi vizsgálatot is kezdeményez majd Déri Tibor momentumos polgármester ellen. Hozzátette: a Momentum pártvezetésének is megrendült a bizalma Déri Tibor polgármesterben, szerintük „túl közel került egyes pártokhoz”, amiért fel is függesztették párttagságát. Nagy István szerint felmerül a kérdés, hogy nem is jelölnék polgármesternek.

– Vajon működhet-e tovább úgy Újpest önkormányzata, hogy egy alkalmatlan, ambíció és motiváció nélküli polgármester vezeti – tette fel az újabb kérdés az újpesti Fidesz frakcióvezetője, aki szerint nem.

A következő két évben Déri Tibor már csak hivatali irodája bejáratán és névjegyén marad Újpest polgármestere. Trippon Norbert DK-s alpolgármester álpolgármesterként folytathatja

– jelentette ki Nagy István, hozzátéve: ha Déri Tibor tisztségét kiüresítik, akkor polgármesterként már nincs is szükség rá, ezért legjobb az lenne Újpestnek és Déri Tibor momentumos polgármesternek is, ha most lemondana.

Borítókép: Déri Tibor