Példátlan amerikai befolyásolási kísérlet a magyar választásokon

Nyolc részletben közel kétmilliárd forint érkezett Amerikából a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) számlájára az ellenzék kampányának finanszírozására – derült ki nemrég, miután a baloldal közös miniszterelnök-jelöltje nyilvánosságra hozta az MMM teljes elszámolását. A magyar választások befolyásolására összegyűjtött elképesztő összeget az Action for Democracy nevű amerikai szervezet csatornázta be az ellenzékhez, kijátszva így a külföldi kampánytámogatás tilalmát.

A szervezetet az a Korányi Dávid alapította az év elején, aki egyértelműen Bajnai Gordon korábbi magyar miniszterelnök embere. Államtitkár volt az utolsó baloldali kormányban, és olyannyira Bajnai bizalmába férkőzött, hogy 2009 szeptemberében, államtitkári minőségében elkísérte őt és Balázs Péter akkori külügyminisztert az ENSZ-közgyűlés 64. ülésszakának általános vitájára. Az akkor miniszterelnök találkozott a New York-i üzleti élet fontos képviselőivel, így például Soros Györggyel is – írja a szervezet hátterét feltérképező cikkében a Kontra.hu.

Eszerint Korányi teljesen az amerikai, globalista körbe tartozik, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy olyan kulcshelyeken is megfordult, mint például a German Marshall Fund (GMF), de dolgozott a Johns Hopkins Egyetemen is, ahol a főnöke, Bajnai is tanított. A GMF-et is Soros Nyílt Társadalom Alapítványa és a szintén Soros által támogatott amerikai Helsinki Bizottság pénzelte. A GMF-ről az azóta már elhunyt Udo Ulfkotte mondta, hogy a German Marshall Fund a legjobb kapcsolatokkal rendelkezik a hírszerző szolgálatokhoz. Azt is érdemes megemlíteni, hogy Korányi nem a 2009–2010 körüli időszakban érintkezett először az amerikai milliárdos hátországával, erre már az ezredforduló környékén sor került. LinkedIn-oldala ugyanis arról tanúskodik, hogy az első Orbán-kormány idején, 2001 és 2002 között önkéntes tolmácsként segített az Amnesty Internationalnek.

Korányi 2012-ben csípte meg az igazán nagy lehetőséget, hiszen ekkor nevezték ki vezetőnek a washingtoni székhelyű Atlantic Councilnál. Soros György egyébként nagy erőkkel támogatja a szervezetet, amely látványosan kötődik a Demokrata Párthoz. Jelzésértékű, hogy 2015. január 29-én az Atlanti Tanács eurázsiai energiaügyekért felelős igazgatójaként Korányit meghallgatták a szenátus energia- és természeti erőforrásokkal foglalkozó bizottságában. Korányi nem mellesleg 2019 decembere óta Karácsony Gergely városdiplomáciai főtanácsadója, amely tevékenységéért havi kilencszázezer forintos díjazásban részesül.

Az Action for Democracy vezetésében megtalálható továbbá Timothy Garton Ash baloldali történész, az Oxfordi Egyetem tanára vagy Mark Malloch-Brown, aki jelenleg az OSF, tehát Soros házi alapítványának elnöke, nem utolsósorban pedig Jami Miscik, a CIA korábbi igazgatóhelyettese is. A szervezet tanácsadó testületét erősíti továbbá az International Rescue Committee nevű, migránsokat segítő szervezet mostani vezetője, David Miliband, Wesley K. Clark tábornok, a NATO európai szövetséges erőinek volt főparancsnoka is. Rajta kívül tanácsadó még Zeid Ra’ad Al Hussein, az ENSZ volt emberjogi főbiztosa vagy épp Evelyn Farkas, Barack Obama Oroszországért, Ukrajnáért és Eurázsiáért felelős egykori védelmi miniszterhelyettese is.