Szavazatvásárlásra kérhetett milliókat a letartóztatott roma vezető

Farkas László a HVG.hu-nak elmesélte – utalva arra, hogy erről hangfelvételt is készített –, hogy a tiszaburai polgármesteri irodájában találkozott augusztus 11-én Agóccsal. Állítása szerint ekkor az ORÖ-elnök felajánlotta, hogy visszalépne a javára harmincmillióért.

Ez az összeg az alelnök magyarázata szerint úgy jött ki, hogy Agócs kiszámolta, a mandátumából hátralévő két év elnöki tiszteletdíja 18 millió forint, és még »rádobott” 12 milliót, ahogy mondta, azért, hogy a befektetései megtérüljenek. Utóbbira azt a magyarázatot adta Farkasnak Agócs, hogy a szószólói választás neki sokba van, mert nyolc képviselőt ki kellett fizetnie, és általában egymilliót kellett adni fejenként, hogy az ő megválasztását garantálni lehessen.

Farkas állítja: az ORÖ-elnök maga vallotta be neki, hogy több millió forintért megvásárolta egyes ORÖ-képviselők szavazatát, hogy ő lehessen a listavezető, és az elnöki poszt átadásáért kért harmincmilliós ár részben ezt a „befektetését” is fedezné. Farkas ráadásul a HVG.hu-nak azt is mondta, hogy ez sajnos régóta gyakorlat az ORÖ-ben, 16 éve így van ez, már 2006-ban is így szerzett az akkori elnök szavazatokat, és azóta mások is követték ezt a rossz példát.

Farkas kijelentette az ügyészségnek: több, Agóccsal folytatott beszélgetése alapján „képbe került” képviselőtársáról említést tett mint akik a gyanú szerint pénzt fogadhattak el a szavazatukért cserébe, és innentől ez a hatóság dolga.

A Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája múlt pénteken egy hónapra – október 2-ig – elrendelte Agócs János, az Országos Roma Önkormányzat elnökének letartóztatását.

A megalapozott gyanú szerint Agócs az ORÖ képviselő-testületének elnökeként két képviselőtársának is felajánlotta, hogy harmincmillió forint ellenében lemond az önkormányzatban betöltött elnöki tisztségéről, és közbenjár a korrupciós pénzt kifizető képviselő elnökké választása érdekében.

Agócs elfogásakor egy kék irattartóban több millió forint készpénzt találtak a nyomozó ügyészek, ami vélhetően az elnöki posztért kért pénz első része volt.

