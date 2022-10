A kapitalisták és a kommunisták mindig együttműködtek

– Tehát bármennyire is a kommunizmus magát a kapitalizmus kritikájaként állította be, valójában folyamatos volt az együttműködés, erről szólnak a kutatásaim – emelte ki Borvendég Zsuzsanna. A történész kifejtette, hogy egyébként a szovjet birodalom is törekedett az egypólusú világrendre, amelyhez nagyon profi titkosszolgálati muníciójuk volt: ezer szállal épültek be a nyugat érdekszövetébe és elkezdték azt belülről bomlasztani.