A temetők fénye a mi életünkben is élő valóság

– A két nap kapcsán azt lehet érzékelni, hogy mintha a mindenszentek hangsúlyosabb lenne a hívő embereknél, mint a halottak napja, noha éppen a purgatóriumban szenvedőkért fontosabb imádkozni. Miért van ez?

– Ez részben igaz, de mások éppen azt mondják, hogy a halottak napja rátelepedett mindenszentekre. Olyankor is mindenki a temetőbe megy, noha mindenszentek vidám ünnep, amikor a fehér a domináns szín, és ezt az alkalmat mintha a halottak napja beárnyékolná. Másrészt viszont az is igaz, hogy a mai emberekben van egy tudatos távolságtartás a fájdalomtól, szenvedéstől és a haláltól. Sokkal jobb egy örömünnepet átélni, boldognak lenni. Nem akarunk szembesülni azzal, hogy mi is meg fogunk halni, és egyszer majd talán értünk is imádkozni kell, ha odakerülünk. Halottak napján így tulajdonképpen a saját elmúlásunkkal is szembesülünk, ami sok embernek leküzdhetetlen nehézséget okoz.

– Érdekes kettősség alakult ki a halállal kapcsolatban. Miközben a sajtó, a világháló és a filmek miatt a halál sokkal inkább a mindennapjaink része lett, az elmúlással mintha kevésbé tudnánk mit kezdeni, mint ötven vagy száz évvel ezelőtt. Mitől alakult ki ez a kettősség?

– A mai ember talán éppen attól vált közömbössé, immunissá a halállal kapcsolatban, hogy a sajtóból, az internetről elöntenek minket az erőszakos, tragikus hírek. Másrészt van egy nagy félelem az emberekben, igyekeznek tudatosan távolságot tartani az elmúlástól, a fájdalomtól. Ez azért van, mert ezek az emberek elszakadtak a természetfölöttitől, pontosabban tudatosan elszakították őket tőle.

Ha ugyanis az Istent valóságnak, élő személynek tartjuk, és vele lelki kapcsolatunk van, akkor mindaz, amit kapunk, az Úrtól jön, és így természetessé is válik a földi életünkben. Így elfogadjuk az életet a fogantatás pillanatától, nem utasítjuk vissza a küzdelmeket, a nehézségeket, mert van segítség.

S elfogadjuk azt is, hogy az életünk egyszer itt, a Földön véget ér. A halál hozzátartozik az élethez, régen ez az emberek számára természetes volt.

– Milyen jelei voltak ennek?

– A temetők a falu közepén kaptak helyet, elődeink a templom köré temetkeztek, ezzel is arra utaltak, hogy mindig Isten közelében akarnak lenni. Ez ma már nem így van, ez is a természetfölöttitől való elszakadás eredménye. S így

a szenvedést és a halált egy idegen, ijesztő valóságnak állítja be a mai ember. Távol akarja tartani magától, ezért az időseket szociális otthonokba teszi, hogy ne lássa a leépülést és a fájdalmat.

Nem akar azzal szembesülni, hogy egyszer esetleg ő is idejuthat, nem tud mit kezdeni a problémával. Ezért is alakulhatott ki a halottkultusz egy sajátos formája, a hamvak szétszórása. Ha ugyanis a sírnak nincs fizikai helye az elhunyt szerettünk hamvaival, akkor nincs is mivel szembesülni. Ezzel megszakad a lelki kapcsolat az ősökkel, és így a boldogabb jövő felé is nehéz lépni.

– Hogyan kezelték régen az elmúlást?

– Régen a halál az élet része volt. Ha elhunyt egy hozzátartozó, akit természetesen otthon ápoltak, akkor megfürdették, felöltöztették és felravatalozták otthon. Több generáció élt együtt, így közösen gyászolták, egész éjjel siratták, de imádkoztak is érte. Ez egyben terápia is volt, mert elkezdődött a gyász, a veszteség feldolgozása. Aztán kikísérték az elhunytat a temetőbe, régen még jó utat is kívántak neki. Tudták ugyanis, hogy a földi létet elhagyja ugyan a hozzátartozó, de van folytatás, és ezt átélte a család és a falu közössége is! Semmi nem volt ijesztő! S ez nagyon hiányzik.