Érdeklődött a külföldi politikai beavatkozás iránt a dollárbaloldal főnöke

Korányi polcán megtalálható a The Secret History of Mi6, ami a brit hírszerző szolgálat titkos történetét mutatja be. Egy másik könyv a Peaceland: Conflict Resolution and the Everyday Politics of International Intervention címet viseli és témáját tekintve a nemzetközi beavatkozásokról szól.

Ugyanakkor Richard Holbrooke amerikai diplomata és befektetési bankár életműve is ott lapul a polcon az egyik leghíresebb magyar szélhámos kém, Trebitsch Ignácról szóló életrajzi mű mellett.

Ám Korányi nemcsak nyugati kémekről vagy kémszervezetekről, esetleg katonai beavatkozásokról szeret olvasni, hanem a szovjet kémek világa is érdekelheti őt, hiszen polcán megtalálható a Special Tasks: The Memoirs of an Unwanted Witness — A Soviet Spymaster című mű, amely magyarul a következő címet viseli: „Különleges feladatok: Egy nem kívánt tanú emlékiratai – A szovjet kémmester” A könyv Pavel Szudoplatov önéletrajza, aki a Szovjetunió hírszerző szolgálatainak tagja volt. Szudoplatov a likvidálások szakértőjeként dolgozott, többek között az ő nevéhez köthető a Lev Trockij elleni merénylet is.