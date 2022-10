Köztársaság fesztivált tartott a baloldal

Nemény András, Szombathely első embere kiemelte, hogy azért volt sikeres, mert legalább egy évvel a 2019-es őszi önkormányzati választás előtt megtervezték, hogyan menjen végbe a kampánya.

Virág Andrea optimizmust igyekezett önteni a hallgatókba, úgy fogalmazott: ahogy most sem, a 2019-es önkormányzati választás előtt sem volt erős az ellenzék. Utalt többek között arra is, hogy az előválasztásnál is sok konfliktus volt. A résztvevők arra jutottak, hogy a három évvel ezelőtti sikereikben többek között közrejátszott az, hogy a nagypolitikai kérdések helyett lokális témákra koncentráltak.

A beszélgetések között fellépett a baloldali rendezvények két elmaradhatatlan sztárja: Parti Nagy Lajos költő és Bródy János énekes is.

Borítókép: (b-j) Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai vezetője, Nemény András, Szombathely, Pikó András, a VIII. kerület és Veres Pál, Miskolc ellenzéki polgármestere (Fotó: Havran Zoltán)