Romlik a gyermekek mentális állapota

Minden negyedik-ötödik gyermek mentális kórállapottal küzd, amelyből mentális, pszichológiai, pszichiátriai betegségek alakulhatnak ki

– hívta fel a figyelmet Pászthy Bea, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatudományi Intézete és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) közös, A média hatása a gyermekek pszichés fejlődésére címmel megrendezett konferencián. A Semmelweis Egyetem I. Gyermekgyógyászati Klinikájának docense kiemelte: az elmúlt három év különösen nehéz volt a gyermekeknek, hiszen elsőként a klímaváltozás miatti félelem, aztán a koronavírus-járvány és annak következményei (munkanélküliség, anyagi bizonytalanság, lakóhely-változtatás, poszt-Covid), jelenleg pedig az orosz–ukrán háború és a genderdiszfória téma generálja a mentális problémákat. Elmondása szerint

ezek a fiatalok szorongó tehetetlenséget éreznek a jövőjük alakításával kapcsolatban, így mostanra a 0–14 éves korcsoportban az újszülöttkori megbetegedések után már a mentális panaszok, viselkedési zavarok a leggyakoribbak.

– A gyermekeknek a média közvetíti a világot. Amennyiben a média félelmetes, aggasztó üzeneteket közvetít, akkor a gyermekek szorongani fognak, ezáltal pedig lelki egészségük is folyamatosan hanyatlik – magyarázta a szakember.

Pászthy Beához hasonlóan Tari Annamária is aggasztó jelenségekre hívta fel a figyelmet. A klinikai szakpszichológus úgy fogalmazott: az okoseszközök elveszik a kicsiktől a gyermekkort, s ami ennél is fontosabb, megölik a gyermekek fantáziavilágát. Utóbbival a későbbiekben képesek lehetnek perspektívát, célokat megfogalmazni, és így nem kell szoronganiuk a jövőjük miatt sem – mutatott rá. – Ezek az eszközök viszont azért is felkapottak – folytatta –, mivel egy olyan kaput nyitnak a gyermekeknek a virtuális térbe, aminek szinte lehetetlen ellenállni.