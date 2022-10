Sérülhetnek a gyermekek jogai

A pedagógus szakszervezetek október 23-ára és november 26-ára is demonstrációkat szerveztek, amelyekbe bevonják a diákokat is. Kérdés azonban, hogy nem sérülnek-e a gyermekek jogai azzal, ha a szervezésbe bekapcsolódnak a baloldali pártok is, amelyek többször kinyilvánították ebbéli szándékukat, sőt pénzt is felajánlottak a résztvevő diákszervezeteknek.

A diákok felhasználása pártpolitikai célokra ugyanis sérti az alaptörvényt és az UNICEF ezzel kapcsolatos állásfoglalását is.

– A gyermekek alapvető emberi jogokkal, saját nézetekkel, érzésekkel rendelkező individuumok – fogalmazott ezzel kapcsolatban lapunk megkeresésére ifj. Lomnici Zoltán, idézve egy 2019-es nyílt levelet, amit – többek között – az alapvető jogok biztosa is jegyzett, és a magyar UNICEF oldalán jelent meg, arra kérve az európai parlamenti választásra készülő pártokat, hogy tartózkodjanak a gyerekek szerepeltetéseitől a rendezvényeiken. A Századvég jogi szakértője kiemelte, hogy az iskolák politikai semlegességének követelménye pontosan ezért alapvető, mert ezáltal biztosítható, hogy a gyermekek ne válhassanak a politika eszközévé. – Ennek jogi alapja az alaptörvény, ami amellett, hogy explicit kijelenti, hazánk külön intézkedésekkel védi többek között a gyermekeket, jogot biztosít számukra a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez is.

A Századvég munkatársa kiemelte: olyan erős ez a követelmény, hogy még az önkéntességet is felülírja, vagyis az alapvető jogok biztosának megfogalmazása szerint „a gyermekek pártpolitikai célú szerepeltetését, illetve felhasználását nem igazolja és nem is igazolhatja az önkéntesség, a beleegyezés. Önmagában a szülői hozzájárulás igénylése is jogsérelemhez vezethet, ugyanis a szülőt közvetve vagy közvetlenül a politikai nézetei, szimpátiája kifejezésére kényszerítheti, és e kényszerhelyzet elszenvedője végső soron a gyermek lesz.” – A mostani helyzet annyiban eltérő, hogy míg kampányidőszakban a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) bejelentést követően jogosult bírságot kiszabni, a kampányidőszakon kívül ez a jogosítvány nem áll rendelkezésre az NVB-nél. Ez azonban fokozza a pártok eddig is fennálló felelősségét, egyfajta morális mérceként is szolgál gyakorlatuk értékelésében – hangsúlyozta ifj. Lomnici Zoltán.

A téma azért vált aktuálissá, mert októberben, a pedagógus-diák demonstrációk idején a Gyurcsány-párt közleményben jelezte: az árnyékkormány a jövőben kész segíteni a tiltakozások megszervezését. Ezen kívül a Momentum egymillió forinttal támogatta a Tanítanék Mozgalom sztrájkalapját, míg a Párbeszéd támogatásáról biztosította a Diákok a Tanárokért mozgalom eseményét. Lapunk kereste mindhárom pártot, hogy megtudjuk: jelenleg bármilyen formában részt vesznek-e a tanártüntetések megszervezésében, de nem kaptunk választ.

Ismert az is, hogy a baloldalhoz egyre jobban kötődő Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ), a tüntetések főszervezője korábban arra szólított fel, hogy „legyen mind a 60 tankerületben olyan csoport, ahol diákok, tanárok, szülők, szolidaritást vállalók egy helyen szervezhetik meg magukat”. Emellett több iskolában is arra buzdítják a tanulókat a pedagógusokon, vagy a diákönkormányzatokon keresztül, hogy vegyenek részt a demonstrációkon.

Mivel az alaptörvény és a UNICEF vonatkozó állásfoglalása is tiltja a gyermekek pártpolitikai célú szerepeltetését, illetve felhasználását, az ügyben megkerestük a tüntetők jogi védelmére önként jelentkező Amnesty Internationalt és Helsinki Bizottságot, valamint az ebbe a körbe tartozó Trans­parency Internationalt és a Társaság a Szabadságjogért nevű szervezetet is.