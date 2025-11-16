Itt a bejelentés: már százezren csatlakoztak Orbán Viktor digitális polgári köreibe

Már százezren csatlakoztak digitális polgári körökhöz, ezt Orbán Viktor jelentette be a közösségi oldalán. A háborúellenes roadshow pedig november végétől több vidéki városban folytatódik.

A digitális polgári körök célja három pilléren nyugszik: megmaradni magyarnak, megvédeni szabadságunkat és gyarapítani az erőnket egy digitalizált világban.

Orbán Viktor szerint ez a „nemzeti algoritmus” irányt mutat a szervezet számára.

A digitális polgári körök tegnap Győrben tartotta első háborúellenes gyűlését , ahol a miniszterelnök mellett Szijjártó Péter is a színpadra lépett, hogy személyesen szóljanak a résztvevőkhöz. A miniszterelnök az eseményen kiemelte: „Európában háborús veszély van.”

A roadshow november 29-én Nyíregyházán, december 6-án Kecskeméten, december 13-án Mohácson, majd december 20-án Szegeden folytatódik.

Az események célja, hogy a résztvevők a digitális térben is aktívan részt vegyenek a magyar érdekképviseletben és közösségi szerveződésben.

Borítókép: A digitális polgári körök Győrben tartotta első háborúellenes gyűlését (Forrás: Facebook)