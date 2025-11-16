Orbán ViktorDigitális Polgári KörGyőr

Itt a bejelentés: már százezren csatlakoztak Orbán Viktor digitális polgári köreibe

Digitális polgári körök. Már százezren vagyunk! – jelentette be Orbán Viktor a közösségi oldalán. A dpk célja, hogy támogassa a magyarok online önszerveződését és a hazai szuverenitás védelmét a digitális térben.

Magyar Nemzet
2025. 11. 16. 12:01
Már százezren csatlakoztak digitális polgári körökhöz, ezt Orbán Viktor jelentette be a közösségi oldalán. A háborúellenes roadshow pedig november végétől több vidéki városban folytatódik.

Fotó: Facebook

A digitális polgári körök célja három pilléren nyugszik: megmaradni magyarnak, megvédeni szabadságunkat és gyarapítani az erőnket egy digitalizált világban. 

Orbán Viktor szerint ez a „nemzeti algoritmus” irányt mutat a szervezet számára.

A digitális polgári körök tegnap Győrben tartotta első háborúellenes gyűlését , ahol a miniszterelnök mellett Szijjártó Péter is a színpadra lépett, hogy személyesen szóljanak a résztvevőkhöz. A miniszterelnök az eseményen kiemelte: „Európában háborús veszély van.” 

A roadshow november 29-én Nyíregyházán, december 6-án Kecskeméten, december 13-án Mohácson, majd december 20-án Szegeden folytatódik. 

Az események célja, hogy a résztvevők a digitális térben is aktívan részt vegyenek a magyar érdekképviseletben és közösségi szerveződésben.

Borítókép: A digitális polgári körök Győrben tartotta első háborúellenes gyűlését (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

