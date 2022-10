Szánthó Miklós: Brüsszel a tűzzel játszik

Az olasz, a magyar vagy a lengyel jobboldal összeszerveződése a maguk országaiban azt mutatja, hogy a konzervatívok képesek egyszerre erősek is lenni és az igazságot is képviselni. Az előttünk álló közös feladat pedig az, hogy ezt az összeszerveződést elérjük nemzetközi szinten is, hogy megvalósítsuk a liberálisok rémálmát: a nemzeti erők nemzetközi összefogását.