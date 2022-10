Több vidéki önkormányzat enyhíti a lakosság terheit

Segítik a takarékoskodást

A győri önkormányzat, Dézsi Csaba András polgármester kezdeményezésére, abban kíván segíteni a helyi családoknak, hogy kevesebb legyen az áramszámlájuk.

A program lényege az, hogy a régi villanyégőket sokkal takarékosabb és világítástechnikai szempontból is korszerűbb LED-izzókra cserélik ki, mégpedig a lakosság számára teljesen ingyenesen.

A regisztrálóknak meg kell jelölniük, hogy jelenleg melyik szobában hány darab izzót használnak, naponta általában mennyi ideig. A program egy algoritmus alapján határozza meg, hogy hány darab LED-izzó használatával tudnak spórolni a háztartásokban. Az önkormányzat konkrét segítséget ad az izzók igényléséhez, külön tájékoztató oldalt készített a győrieknek, ahol jelentkezni tudnak, és személyre szólóan, előre csomagoltan adja át nekik a LED-izzókészletet.

Ezzel azok a győri családok, amelyek részt vesznek a lakossági LED-csereprogramban, évente akár 25-30 ezer forint villamosenergia-költséget is megtakaríthatnak.

Hasonló LED-csereprogram indult Pécsett is.

Sokrétű segítség

Zalaegerszegen Balaicz Zoltán polgármester az október 20-i közgyűlésre terjeszti be azt a javaslatot, amely első körben ötvenmillió forint átcsoportosítással több célzott szociális támogatási programot vezet be a kialakult helyzet kezelésére. Az ötvenmillió forintos keret az igénylések tapasztalatainak összesítése után második körben további ötvenmillió forinttal bővül, majd ezután is szélesíthető.

Az ötven+ötven millió forint keretösszegű program több elemből áll, így például a tűzifa-támogatásnál a jogosultak körét jelentősen kiszélesítenék, az értékhatárt pedig megnövelnék.

Hasonlóan jár el a zalaegerszegi városvezetés a szociális krízisalap-támogatásnál is. A lakhatási és energetikai támogatással pedig az energiaárak emelkedése miatt nehéz helyzetbe kerülő polgárokat kívánják közvetlenül segíteni.

A támogatás azokat az egyedülállókat és családokat célozná majd, akiknél a lakásuk, házuk adottságai miatt a támogatott rezsiköltség fölé emelkedik a fogyasztásuk, de ez a jövedelmi viszonyaik miatt súlyos teher számukra.

A zalai megyeszékhelyen a javasolt támogatási keret a földgáz esetében a fogyasztási mérték szerinti köbméterenként 150 forint, legfeljebb havi 15 ezer forint. Az önkormányzat elkezdte egy energetikai kisokos kidolgozását, ezzel ingyenesen kívánják energetikai tanácsadással segíteni a lakosságot.

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere arról tájékoztatott, hogy helyben egész évben igyekeznek támogatni az arra rászoruló családokat, időseket, illetve fiatalokat. Mint kiemelte: a nehéz helyzetbe került békéscsabai családok az év bármely időszakában igényelhetnek tartósélelmiszer-csomagot.

Része támogatási programunknak az is, hogy az önkormányzat alkalmanként öt mázsa tűzifát biztosít a szociá­lisan rászorulóknak a fűtési időszakban. Együttműködünk a kormányhivatallal a barnakőszénigények felmérésében, illetve azok kiszolgálásában

– fogalmazott a polgármester. Hozzátette: a drámai energiaár-emelések hatására a szeptemberi közgyűlésen döntés született arról, hogy megemelik a lakásfenntartási támogatás összegét és a jogosultsági jövedelemhatárt, hogy minél több rászorulót tudjanak támogatni a békési megyeszékhelyen.