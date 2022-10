Európában egyedül csak hazánkban van rezsitámogatás az átlagfogyasztásig

Toroczkai László napirend előtti felszólalásában bírálta a kormányt, amiért szerinte az ahelyett, hogy igazságosabbá tenné a közteherviselést, inkább a globális nagyvállalatok érdekeit képviseli. A Mi Hazánk képviselője úgy vélte, az oktatásban és az egészségügyben éhbérért dolgoznak, de a határvadászok is havi bruttó négyszázezer fontért teszik kockára az életüket. Toroczkai továbbra is sürgette a rezsiszámlák esetében a rendszerhasználati díj csökkentését, az energiaszámlák áfájának csökkentését, az oligarchákra vonatkozó vagyonadó, illetve a már Ausztriában is alkalmazott, például a Facebookot érintő digitális adó bevezetését.

Tállai András válaszában felhívta a figyelmet arra: a kormány és a Mi Hazánk között egyetértés van például a globális minimumadó elutasításában, illetve az egyes ágazatokat érintő extraprofit adót bevezetésében, amelyből a rezsicsökkentést, a családok támogatását, munkahelyek létrehozását, illetve a nyugdíjak értékének biztosítását tudják finanszírozni.

– Ön a kiküldött rezsiszámlákban keres megoldásokat. Ezzel szemben nem a magyar kormány tehet a súlyos gazdasági nehézségekről, az energiaárakról, hanem az Európai Unió szankciós politikája – mondta az államtitkár. Hangsúlyozta: a magyar kormány az átlagfogyasztásig továbbra is biztosítja a válság előtti árakon a rezsiszámláknak a támogatását, ezzel pedig Európában teljes egészében egyedül van. Az osztrák digitális adóval kapcsolatban pedig Tállai úgy vélekedett: arról nem tudni, hogy működik-e, és hogy mennyi bevételt hoz Ausztriának.

– Azt a vádat pedig vissza kell utasítanom, hogy a magyar kormány a multik mellett állna, és nem adóztatja meg őket, hiszen pontosan a tények, a bevezetett törvények és a jogszabályok bizonyítják ennek az ellenkezőjét – zárta szavait Tállai András.



Borítókép: Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)