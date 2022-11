A baloldali média befolyása a régi

a gyanúsításról elsőként a Magyar Nemzet adott hírt, amit később egy közleményben Papp Gábor is megerősített. Az ügyvédnek nem tetszett, hogy lapunk szerinte túl gyorsan értesült az eseményekről, továbbá tisztában volt az ügy részleteivel is. Papp megnyilvánulása azért is furcsa, mert a sajtóban egyáltalán nem szokatlan, hogy a bűnügyi szakújságírók egy-egy ügy részleteit már a nyomozati szakaszban ismerik.