Csak aprópénzt spórolna a főváros

A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület korábban felhívta a figyelmet, hogy a fogaskerekű fejlesztése a főváros egyetlen olyan projektje, amelynek már a kiviteli tervét is elkészítettek és azonnal elkezdhető lenne, „mégis évek óta megy az elhallgatás, a fiókba süllyesztés”.

– Ennyire képes Karácsony: a problémát megelőzni nem hajlandó, baj esetén pedig a baloldali szokáshoz híven tovább keseríti az emberek életét.

Számos kérdést is felvet a fogaskerekű leállítása, például mennyivel több busz jár a vonalon és mennyivel nőhet a károsanyag-kibocsátás egy olyan helyen, ahol a Budapest tüdejét adó erdők találhatók. Vajon a döntésnél figyelembe vette ezeket az a főpolgármester, aki főként a zöldígéreteivel nyert választást? – tette fel a kérdést Wintermantel Zsolt, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője.

Érdemes felidézni, hogy Karácsony korábban azt ígérte: az energia- és gazdasági válság nehézségeire nem jelent megoldást, ha bármit bezárnak vagy megszüntetnek, ezért nem is abba az irányba indulnak el. – Jelentem, hogy a fővárosi önkormányzat nem nagyon fog bezárni semmit – mondta szeptember végén a főpolgármester, aki akkor úgy fogalmazott: – Egyet tudok mondani, túléljük, ha beledöglünk is.

Mint arról beszámoltunk, a főváros – szintén a takarékoskodás jegyében – úgy döntött, idén nem lesz karácsonyi díszkivilágítás, ettől pedig összesen 28 millió forint megtakarítást várnak. Csak összehasonlításként: a főpolgármesteri hivatalban több mint negyven tanácsadót és főtanácsadót alkalmaznak, akik havonta bruttó harmincmillió forintjába kerülnek az adófizetőknek.