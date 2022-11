Felfüggesztett szabadságvesztést kértek a volt főügyészre

Ihász azóta is DK-retorikát követve rendszeresen támadja az igazságszolgáltatást, főleg az ügyészi szervezetet, és magát a legfőbb ügyészt is. Legutóbb november 6-án a baloldali Hírklikkben fejtette ki, hogy szerinte az uniónak szánt színjáték is lehet a Völner–Schadl-ügyben (végrehajtói korrupciós botrányban) tett vádemelés.