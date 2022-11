Fidesz: A válság egyik ellenszere a gazdasági növekedés

– Mi békét akarunk, mielőbbi tűzszünetre és azonnali béketárgyalásra van szükség – jelentette ki mai napirend előtti felszólalásában Dunai Mónika. A Fidesz országgyűlési képviselője szerint a múlt heti események is arra mutattak rá, hogy ha a szomszéd országban háború van, senki nincs biztonságban.

A fideszes politikus értékelése szerint most a higgadtságon múlik, hogy a konfliktus ne terjedjen tovább,

épp emiatt is aggasztó, hogy a baloldal egyből uszításba kezdett a múlt héten, amikor Lengyelországot találat érte.

– Minél később lesz béke, annál nagyobb lesz a béke ára – húzta alá felszólalásában Dunai Mónika. Felhívta a figyelmet arra is, hogy Brüsszel szankciós politikája megemelte az energiaárakat, és inflációt okozott.

A kormány erőfeszítéseiről szólva a fideszes képviselő elmondta, a magyar kormány havi 181 ezer forint rezsitámogatást nyújt minden háztartásnak, emellett az árstopok, és a munkahelyek megőrzését célzó intézkedések is a magyarokat védik. – Kamatstoppal segítenek a vállalkozóknak, a Széchenyi-kártya hitelprogramot meghosszabbítják, gyármentő programot indítanak – sorolta az intézkedéseket Dunai Mónika. Hozzátette:

A válság egyik ellenszere a gazdasági növekedés, a beruházásokat továbbra is ösztönözni kell.

A kormánypárti politikus emellett elismerően szólt arról is, hogy a falusi kisboltokat is támogatják a Magyar falu program keretében. A turizmusfejlesztési hozzájárulást is elengedi a kormány, a közmunkaprogramra még az idén hétmilliárd forint kiegészítést, jövőre pedig újabb 110 milliárd forintot szán a kormány.

– Célunk a teljes foglalkoztatottság megőrzése!

– foglalta össze a politikus, a baloldal pártjait pedig arra kérte, ne akadályozzák tovább a brüsszeli visszatartott források megérkezését.

Tállai András, a pénzügyminiszter helyettese válaszában emlékeztetett:

A baloldal úgy kezelte a válságot, hogy elvette a családi adókedvezményt, csökkentette a béreket.

– Ez volt az ő módszerük egy olyan helyzetben amikor nem volt háború, energiaválság, és szankció – tette hozzá. Tállai András szerint a nemzeti kormány más utat választott, amelynek lényege, hogy

a magyar családok megvédése az első és legfontosabb kormányzati feladat.

– A pandémia után gyorsan kilábaltunk a nehézségekből, meg tudtuk őrizni a munkahelyeket. A háború okozta energiaválság tovább fokozta a nehézségeket, de a kormány prioritása nem változott: a magyar családok az elsők – foglalta össze Tállai András.

– Visszaépítették a 13. havi nyugdíjat, nyugdíjprémiumot fizetnek, vállalták a nyugdíjak vásárlóértékének megőrzését – sorolta az idősek védelmét szolgáló lépéseket Tállai András. Hozzátette: a kormány megállította az árakat: rezsistop, üzemanyagárstop, kamatstop, élelmiszerárstop, emellett pedig tűzifa- és barnakőszénprogramot is indítottak.

Magyarországon ma 74,4 százalékos a foglalkoztatottság, 3,4 százalékos a munkanélküliség, mindkét mutató jobb, mint az uniós átlag.

Az idei gazdasági növekedés 4,5-5 százalékos, és jövőre is növekedés várható – vázolta fel válaszában Tállai András.