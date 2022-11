Győri-Dani Lajos: Az állam nem vonul ki a szociális segítségnyújtásból

– Nem gondoljuk azt, hogy az állam ki akar vonulni a szociális segítségnyújtásból, ezt egyébként sem tehetné meg – értékelte lapunk kérdésére a szociális törvény tervezett módosítását Győri-Dani Lajos. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető elnöke elmondta, karitatív szervezetként nem szoktak jogszabályokat és az azokkal kapcsolatos véleményeket kommentálni; a mostani módosítást nem értelmezik úgy, hogy alapvetően bármit is megváltoztatna a munkájukban.

– A keresztény tanítás szerinti szubszidiaritás jelenleg is benne van a jogszabályban, de az eddigiekben is benne volt. Ki tudjuk belőle olvasni azt, hogy önmagunkért felelősek vagyunk, ez eddig is így volt, ezután is így lesz – magyarázta Győri-Dani Lajos.

Kijelentette: A végső a felelősségviselő ugyanúgy az állam marad.

Szerinte a világ olyan gyorsan változik, hogy azt egyik állam ellátórendszere sem tudja azonnal követni. Értékelése szerint sok probléma jelenik meg, ami tegnap még nem volt az. – Idősödés, idősödő társadalom: a megnövekedett életkor miatt a bentlakásos intézmények növekvő ápolási igénye, a demencia tömeges megjelenése például egy ilyen jelenség. A hajléktalanság esetén pedig például ma már elsősorban nem a lakásvesztés a kiváltó ok, hanem betegségek – hozott pár példát.

– Követni kell a világ változásait, de azt nem állítanám, hogy az elmúlt évtizedben leépült volna a szociális ellátórendszer – jelezte lapunk kérdésére a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezetője.

Győri-Dani Lajos szerint az egészségügyi ellátás és szociális ellátás egymáshoz való közelítése fontos lenne, együtt kell dolgoznia a két szektornak, ha hatékony segítséget akarnak nyújtani a rászorultaknak.

Úgy látja, hogy a rendeleti finomhangolást nem fogja megakadályozni ez a törvénymódosítás, a jogszabályalkotási folyamattal pedig az a tapasztalata, hogy lefolytatják a társadalmi vitát, melyben rendszerint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat is elmondja a véleményét, a kormány pedig befogadja észrevételeiket.