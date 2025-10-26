Siónagydorogimeghaltjármű

Meghalt a fiatalember, aki hajnalban autóval hajtott bele a Sióba

Tragikus végkifejlet.

Magyar Nemzet
Forrás: Teol2025. 10. 26. 16:33
illusztráció Forrás: Pexels
Vasárnap hajnalban érkezett bejelentés a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányságra arról, hogy egy felborult autó lebeg a Sió felszínén, Sárszentlőrinc felől a vashídnál. Eddig úgy tudni, hogy az kocsi vezetője letért az úttestről, és a Sióba hajtott, ahol a jármű a tetejére borult, félig a vízbe süllyedve – írja a Teol.

Utóbb kiderült az is, hogy az autót egy harmincöt éves nagydorogi férfi vezette, aki a helyszínen meghalt.

A mentésben a paksi hivatásos tűzoltók és a nagydorogi önkéntes egységek vettek részt  A helyszínre mentők is mentek, valamint Mohácsról egy hivatásos tűzoltóegység is segítette a munkát. A tragédia részleteit a Teol cikkében olvashatja. 


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
