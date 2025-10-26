Vasárnap hajnalban érkezett bejelentés a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányságra arról, hogy egy felborult autó lebeg a Sió felszínén, Sárszentlőrinc felől a vashídnál. Eddig úgy tudni, hogy az kocsi vezetője letért az úttestről, és a Sióba hajtott, ahol a jármű a tetejére borult, félig a vízbe süllyedve – írja a Teol.
Meghalt a fiatalember, aki hajnalban autóval hajtott bele a Sióba
Tragikus végkifejlet.
Utóbb kiderült az is, hogy az autót egy harmincöt éves nagydorogi férfi vezette, aki a helyszínen meghalt.
A mentésben a paksi hivatásos tűzoltók és a nagydorogi önkéntes egységek vettek részt A helyszínre mentők is mentek, valamint Mohácsról egy hivatásos tűzoltóegység is segítette a munkát. A tragédia részleteit a Teol cikkében olvashatja.
