Meghalt a fiatalember, aki hajnalban autóval hajtott bele a Sióba

Vasárnap hajnalban érkezett bejelentés a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányságra arról, hogy egy felborult autó lebeg a Sió felszínén, Sárszentlőrinc felől a vashídnál. Eddig úgy tudni, hogy az kocsi vezetője letért az úttestről, és a Sióba hajtott, ahol a jármű a tetejére borult, félig a vízbe süllyedve – írja a Teol.