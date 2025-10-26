hajmintadoppingImogen Simmondsligandrolszteroid

Felmentették a triatlonista sportolónőt, miután bebizonyította, hogy különös módon került a szervezetébe a doppingszer

Meg is szólalt az ügyben.

Felmentette a vádak alól a Nemzetközi Doppingtesztügynökség (ITA) a svájci Imogen Simmonds triatlonistát, akinek a vizeletmintájában a tavaly decemberi taupói (Új-Zéland) Ironman 70.3 világbajnokság után nagy mennyiségű SARMS LGD-4033 (ligandrol) metabolite Dihydroxy-LGD-4033 nevű anabolikus szteroidot találtak. A versenyen a sportoló az előkelő negyedik helyen végzett, épphogy lecsúszott a dobogóról – eleveníti fel a történetet az Index.

Végül kilenc hónapos huzavona után Simmondst felmentették, ugyanis kiderült, hogy szexuális úton jutott a szervezetébe a doppingszerből. A sportoló kilenc hónapon át tagadta, hogy doppingolt volna, és el is érte, hogy felmentsék – részletezi a portál. Az ügynökség közleményben jelezte, a triatlonista ártatlan, ugyanis a szteroid szexuális együttlét közben került a szervezetébe, feltehetően a partnerétől.

Instagram-bejegyzésében azt írta, a jogi csapatának utasítására a partnerével azonnal hajmintaelemzésnek vetették alá magukat, amely megerősítette, hogy a nő soha nem szedett ligandrolt, azaz a hajmintája negatív lett, míg a partnere a szóban forgó időszakban szedett ilyen hormont, miután az ő mintája pozitív lett. A bejegyzését azzal zárta:

Bár nem én vagyok az első sportoló, akivel ez megtörtént, valószínűleg nem is az utolsó, ezért remélem, hogy a történetem segíthet felhívni a figyelmet erre a jelenségre.

 

