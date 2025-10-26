bűncselekményBlackyKutyákkal az Életért Alapítványhős

Hős mentőkutyát akartak szándékosan elpusztítani Fejérben

Kevésen múlt a tragédia.

Magyar Nemzet
Forrás: Feol2025. 10. 26. 13:38
illusztráció Fotó: Jászai Csaba Forrás: MTVA
Csak a szerencsén múlt, hogy nem lett mérgezés áldozata Blacky, a Kutyákkal az Életért Alapítvány hétéves hős mentőkutyája a napokban – értesült a Feol.

Míg a gazdája, Marcell a kiképzőbázison gyakorolt az ebbel, valaki – ez idáig ismeretlen személy – a jászberényi, kertvárosi otthonának a kertjébe egy mérgezett kolbászdarabot dobott. A néhány centis kolbász piros színű egér- vagy patkányméreggel volt megtűzdelve. A mérgezett húsdarabot a fiú szülei vették észre, így Blacky megmenekült.

Az állatvédelmi törvény szerint ez súlyos bűncselekmény, Marcell feljelentést tett ismeretlen személy ellen. Az eset részleteit a Feol cikkében olvashatja. 

 

 

