A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 43. héten megtartott hatoslottó-számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Valaki holnap csak felmondani megy be a munkahelyére, mert elvitte a hatos lottó főnyereményét
Vagy megveszi a céget. Manapság bármi lehet. És annak az ellentéte.
- 2 (kettő)
- 8 (nyolc)
- 27 (huszonhét)
- 34 (harmincnégy)
- 41 (negyvenegy)
- 43 (negyvenhárom)
Nem is járt rosszul a hattalálatos szelvény tulajdonosa, mert ha ügyesen csinálja, most kezdődik csak igazán a magasélet.
Hattalálatos szelvény 1 darab volt ezúttal, a tulajdonos nyereménye 911 803 505 forint. Öttalálatos szelvény 16 darab volt, ők egyenként 688 990 forintot kapnak, míg négytalálatos szelvény 1137 darab volt, ők 9695 forintot nyertek fejenként. Háromtalálatos szelvény 21 171 darab volt, nyereményük egyenként 3170 forint.
Így lehet befektetés az Otthon start hitelből
Sok esetben a szülők a gyerekeiknek vásárolnak lakást, és amíg azok nem használják, kiadják azt.
Nem képezi vita tárgyát, hogy Magyarország kitől mennyi energiahordozót vásárol
Az Európai Bizottság ügyeskedése ezerforintos benzinárakat is okozhat.
Hamarosan autózható lesz az M4 újabb szakasza
Az utolsó simításokat végzik az M4-es autóút Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakaszán.
Valami történik Parajdon, de az elárasztott bányatelepről nem jött jó hír
Kiderült, miért nem lehet kiszivattyúzni a vizet a bányatelepről.
Így lehet befektetés az Otthon start hitelből
Sok esetben a szülők a gyerekeiknek vásárolnak lakást, és amíg azok nem használják, kiadják azt.
Nem képezi vita tárgyát, hogy Magyarország kitől mennyi energiahordozót vásárol
Az Európai Bizottság ügyeskedése ezerforintos benzinárakat is okozhat.
Hamarosan autózható lesz az M4 újabb szakasza
Az utolsó simításokat végzik az M4-es autóút Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakaszán.
Valami történik Parajdon, de az elárasztott bányatelepről nem jött jó hír
Kiderült, miért nem lehet kiszivattyúzni a vizet a bányatelepről.