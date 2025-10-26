főnyereménySzerencsejáték Zrtlottómunkahely

Valaki holnap csak felmondani megy be a munkahelyére, mert elvitte a hatos lottó főnyereményét

Vagy megveszi a céget. Manapság bármi lehet. És annak az ellentéte.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 26. 17:12
illusztráció Fotó: Róka László Forrás: MTVA
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 43. héten megtartott hatoslottó-számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

  • 2 (kettő)
  • 8 (nyolc)
  • 27 (huszonhét)
  • 34 (harmincnégy)
  • 41 (negyvenegy)
  • 43 (negyvenhárom)

Nem is járt rosszul a hattalálatos szelvény tulajdonosa, mert ha ügyesen csinálja, most kezdődik csak igazán a magasélet. 

Hattalálatos szelvény 1 darab volt ezúttal, a tulajdonos nyereménye 911 803 505 forint. Öttalálatos szelvény 16 darab volt, ők egyenként 688 990 forintot kapnak, míg négytalálatos szelvény 1137 darab volt, ők 9695 forintot nyertek fejenként. Háromtalálatos szelvény 21 171 darab volt, nyereményük egyenként 3170 forint.


A Magyar Nemzet közéleti napilap

A Magyar Nemzet közéleti napilap

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
