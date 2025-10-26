veresegyházBékemenetHankó Balázs

„Nem álltak le a gyalázkodó kommentekkel” – megszólalt a Magyar Nemzetnek a halálosan megfenyegetett Zoltán

Továbbra is gyalázzák, fenyegetik és becsmérlik azt a veresegyházi házaspárt, akinek a Békemeneten készült fotóját engedély nélkül posztolták ki idegenek egy többségében ellenzéki szimpatizáns tagokkal rendelkező Facebook-csoportba. A férjet életveszélyesen megfenyegették, ezért a rendőrségen feljelentést tett. A fenyegetőt ugyan előállította a rendőrség, ám a világhálón lévő csoportban a történtek ellenére még mindig céltáblaként használja a fotójukat a baloldali gyűlöletkommandó. A megfenyegetett férfi azt mondta a Magyar Nemzetnek: ő nem fél, de a felesége nagyon megijedt az erőszakos hangüzenettől és attól, hogy személyes adataik, mint például a lakcímük, nyilvánosságra került.

– Nem ismerjük, soha nem találkoztunk a fenyegetővel – mondta a Magyar Nemzetnek Zoltán, aki életet veszélyeztető fenyegetést kapott telefonjára egy ellenzéki szimpatizánstól.  Az elkövető férfi a többségben baloldali érzelmű tagokkal rendelkező Veresegyházi Hírmondó csoportban talált rá a jobboldaliságát nyíltan vállaló  házaspárra, akinek 

fotóját idegenek engedély nélkül tették közzé a világhálón, majd megkérdezték a csoporttagokat, hogy felismerik-e őket. Ezután a csoport tagjai közül többen személyes információkat, adatokat osztottak meg róluk, a következményekkel nem számolva.

  A házaspár „bűne” mindössze az volt, hogy egy táblát tartottak a Békemeneten, amelyre az volt írva: 

„Veresegyház veletek van.”

– Tíz éve ezt a táblát visszük magunkkal, eddig soha semmiféle atrocitás nem ért emiatt bennünket. Másnap megdöbbenve találtam meg a hangüzenetet a telefonomon, amelyben az ominózus életveszélyes fenyegetés hangzott el – emlékezett vissza Zoltán, aki elmondta: 

ő nem fél, de a felesége, Éva nagyon megijedt a hallottak miatt. 

Az ismeretlen férfi hangüzenete így szólt: „Széttaposom az arcodat!” – Feljelentést tettünk a rendőrségen, élet elleni halálos fenyegetés vétsége miatt. A rendőrkapitányságon megnyugtattak bennünket, hogy biztonságban vagyunk. Kaptunk egy e-mail-címet is, ahová elküldhetjük azokat a fenyegetéseket, amelyek netán a továbbiakban érkeznek. Ugyanis egy harmincezer főt számláló csoportban osztották meg a rólunk készült felvételt, és úgy tudjuk, hogy többen hozzájutottak a lakcímünkhöz, telefonszámunkhoz is – magyarázta a Magyar Nemzetnek Zoltán, hozzátéve: 

a csoport adminisztrátorai azóta sem távolították el a róluk készült fotót a csoportból, továbbra is érkeznek alatta a mocskolódó hozzászólások.

– A fenyegető férfit előállította a rendőrség, de az eljárásról nincs több információm. A férfi azóta letiltott minket a közösségi oldaláról, így már nem látjuk a világhálón folytatott további tevékenységét. Viszont a csoportban másoktól sorra érkeznek a becsületsértő kommentek továbbra is, a legdurvábbakat lementjük, és továbbítjuk a rendőrségre – hangsúlyozta Zoltán, akinek megígérték, hogy a polgárőrség gyakran fog a házuk felé járőrözni, védelmet kapnak addig, amíg az ügy el nem csendesedik.

Korábban azt is megírtuk:  Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter egy videót tett közzé, ahol az hallható, hogy halálosan megfenyegetik a Békemenet egyik résztvevőjét. A felvételhez a tárcavezető azt írta: „Zoltán veresi lakos évek óta kiáll a béke és a békemenet mellett. Október 23-án a veresegyházi Fidesz képviseletében a »Veresegyház veletek van« táblával vett részt rajta, jelezve, hogy Veresegyház jelentős része a béke pártján áll. Zoltán posztját a Veresegyházi Hírmondó csoportban is megosztották, ezt követően beírták az ő és felesége nevét a csoportba, majd péntek este, 22:41-kor Zoltán személyes Facebook-fiókjába névvel és hanggal ellátott halálos fenyegetést küldött K. úr. A videón látható fenyegetés tartalma minden határon túlmegy, életellenes, durva fizikai erőszakot vetít előre” – közölte a miniszter. Hankó Balázs leszögezte, az ilyen szintű erőszak teljes mértékben megengedhetetlen, elfogadhatatlan, és következményt helyezett kilátásba. A miniszter szerint a véleménynyilvánítás szabadsága mindenek felett áll, ahogy a biztonsághoz való jog is.

 


Borítókép: Békemenet (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

