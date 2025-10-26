„Nem álltak le a gyalázkodó kommentekkel” – megszólalt a Magyar Nemzetnek a halálosan megfenyegetett Zoltán

– Nem ismerjük, soha nem találkoztunk a fenyegetővel – mondta a Magyar Nemzetnek Zoltán, aki életet veszélyeztető fenyegetést kapott telefonjára egy ellenzéki szimpatizánstól. Az elkövető férfi a többségben baloldali érzelmű tagokkal rendelkező Veresegyházi Hírmondó csoportban talált rá a jobboldaliságát nyíltan vállaló házaspárra, akinek

fotóját idegenek engedély nélkül tették közzé a világhálón, majd megkérdezték a csoporttagokat, hogy felismerik-e őket. Ezután a csoport tagjai közül többen személyes információkat, adatokat osztottak meg róluk, a következményekkel nem számolva.

A házaspár „bűne” mindössze az volt, hogy egy táblát tartottak a Békemeneten, amelyre az volt írva:

„Veresegyház veletek van.”

– Tíz éve ezt a táblát visszük magunkkal, eddig soha semmiféle atrocitás nem ért emiatt bennünket. Másnap megdöbbenve találtam meg a hangüzenetet a telefonomon, amelyben az ominózus életveszélyes fenyegetés hangzott el – emlékezett vissza Zoltán, aki elmondta:

ő nem fél, de a felesége, Éva nagyon megijedt a hallottak miatt.

Az ismeretlen férfi hangüzenete így szólt: „Széttaposom az arcodat!” – Feljelentést tettünk a rendőrségen, élet elleni halálos fenyegetés vétsége miatt. A rendőrkapitányságon megnyugtattak bennünket, hogy biztonságban vagyunk. Kaptunk egy e-mail-címet is, ahová elküldhetjük azokat a fenyegetéseket, amelyek netán a továbbiakban érkeznek. Ugyanis egy harmincezer főt számláló csoportban osztották meg a rólunk készült felvételt, és úgy tudjuk, hogy többen hozzájutottak a lakcímünkhöz, telefonszámunkhoz is – magyarázta a Magyar Nemzetnek Zoltán, hozzátéve:

a csoport adminisztrátorai azóta sem távolították el a róluk készült fotót a csoportból, továbbra is érkeznek alatta a mocskolódó hozzászólások.

– A fenyegető férfit előállította a rendőrség, de az eljárásról nincs több információm. A férfi azóta letiltott minket a közösségi oldaláról, így már nem látjuk a világhálón folytatott további tevékenységét. Viszont a csoportban másoktól sorra érkeznek a becsületsértő kommentek továbbra is, a legdurvábbakat lementjük, és továbbítjuk a rendőrségre – hangsúlyozta Zoltán, akinek megígérték, hogy a polgárőrség gyakran fog a házuk felé járőrözni, védelmet kapnak addig, amíg az ügy el nem csendesedik.