Soros GyörgybűnözésEgyesült Államok

A Soros-féle ügyészek tevékenysége tragédiák sorát okozta

Irina Zarutska meggyilkolásának híre körbejárta a világot, miután a fiatal lányt egy többszörösen elítélt bűnöző gyilkolta meg. Az eset azonban arra is rámutatott, hogy hogyan taszították romlásba az igazságszolgáltatást Soros György ügyészei.

Magyar Nemzet
2025. 10. 26. 17:40
Fotó: FABRICE COFFRINI Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az amerikai spekuláns az elmúlt években számtalan ügyészt segített – rengeteg pénzzel – hatalomra. A Soros György jelöltjei által követett politika azonban brutális gyilkosságokhoz, a bűnözés eluralkodásához és a hétköznapi emberek rettegéséhez vezetett – írja a V4NA

Soros György jelöltjei lelkén szárad a gyilkosság hullám
Soros György jelöltjei lelkén szárad a gyilkosság hullám. Fotó: AFP

Irina Zarutska nagy port kavart meggyilkolása után nem sokkal megrázó beszédet tartott egy édesapa, akinek a 22 éves, tanárnőnek készülő lányát egy szintén „karrierbűnöző” gyilkolta meg, amikor a Dél-Karolinai Egyetemen látogatta meg barátait. Stephen Federico nyers, szívszorító beszédet mondott a Charlotte-ban tartott kongresszusi meghallgatáson, amelynek célja az erőszakos bűncselekményekkel és a visszaesőkkel kapcsolatos komoly problémák feltárása volt.

Gondolj a gyermekedre, amint hazajön egy esti programról a barátaival, lefekszik, elalszik, érzi, hogy valaki bejön a szobába… és felébreszti őket. És kirángatja az ágyból. Meztelenül. Térdre kényszerítve. Kezeivel a feje fölött. Könyörög az életéért. Könyörög a hőséért. Az apjáért. Értem. És nem lehettem ott

– mondta Federico, miközben visszafojtotta a könnyeit és a dühét, majd hozzátette: – Halott. Elment. Miért? Mert Alexander Devonte Dickey – akit 39 istenverte alkalommal, 25 bűncselekményért tartóztattak le – az utcán volt.

Dickey-nek hosszú bűnlajstroma volt, és miután lelőtte Logant, még hitelkártyás költekezésbe is kezdett, csak ezután vették őrizetbe a hatóságok. Federico bírálta az igazságszolgáltatási rendszert, amiért nem védte meg a lányát, ahogy nem védte meg azt a számtalan áldozatot sem, akiket hasonló körülmények között és hasonló elkövetők gyilkoltak meg. 

Valóban nem egyedi esetről van szó, hanem általános problémáról. 

Az Egyesült Államokban a főügyészeket is közvetlen választásokon szavazzák meg az állampolgárok. Ez azonban rengeteg beavatkozásra ad lehetőséget, amivel Soros György és szervezetei rendszeresen élnek is. A The Heritage Foundation számolt be Matt Dugan és Larry Krasner kerületi főügyészek esetéről korábban.

Mielőtt 2017-ben megválasztották, Krasner hivatásos büntetőjogi ügyvédként többször is beperelte a philadelphiai rendőrséget. Első kerületi ügyészi kampánya során Krasner 1,7 millió dollárt kapott Soros által finanszírozott csoportoktól – ez a kampánybevételeinek kilencven százaléka volt. 

Dugan a maga részéről egész pályafutása során közvédőként dolgozott, és 2020-ban nevezték ki vezető közvédőnek. Dugan legalább 734 ezer dollárt kapott egy Soros által finanszírozott PAC-től, ami adománygyűjtésének kilencven százalékát tette ki.

Mind a két főügyész esetében a választási győzelem után elkezdtek megmutatkozni a problémák. Krasner bűnözőpárti politikája alatt például robbanásszerűen megnőtt a bűnözés. A gyilkosságok száma 63 százalékkal, a lövöldözéseké pedig 78 százalékkal nőtt.

Mindennek az áll a hátterében, hogy a Soros által támogatott ügyészek rendre olyan intézkedéseket vezettek be, amelyek segítségével csak enyhe büntetéseket ítélnek meg bizonyos bűncselekmények után: a lopás, a rablás, a kábítószer birtoklása vagy árusítása és a prostitúció esetében is jelentős enyhítésekről döntöttek. Ez pedig nyilvánvalóan felbátorította a bűnelkövetőket.

Donald Trump amerikai elnök ennek kapcsán jelezte, hogy nemcsak a városokban kíván rendet tenni, de a közigazgatásban is felszámolják a globalista hálózatok mindennemű befolyásolási kísérletét. 

Borítókép: Soros György (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEurópa

A beszédekről

Bayer Zsolt avatarja

Ejtsünk akkor néhány szót a beszédekről – s leginkább a Magyar Péter-i beszédről.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu