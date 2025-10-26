A Soros-féle ügyészek tevékenysége tragédiák sorát okozta

Az amerikai spekuláns az elmúlt években számtalan ügyészt segített – rengeteg pénzzel – hatalomra. A Soros György jelöltjei által követett politika azonban brutális gyilkosságokhoz, a bűnözés eluralkodásához és a hétköznapi emberek rettegéséhez vezetett – írja a V4NA.

Soros György jelöltjei lelkén szárad a gyilkosság hullám. Fotó: AFP

Irina Zarutska nagy port kavart meggyilkolása után nem sokkal megrázó beszédet tartott egy édesapa, akinek a 22 éves, tanárnőnek készülő lányát egy szintén „karrierbűnöző” gyilkolta meg, amikor a Dél-Karolinai Egyetemen látogatta meg barátait. Stephen Federico nyers, szívszorító beszédet mondott a Charlotte-ban tartott kongresszusi meghallgatáson, amelynek célja az erőszakos bűncselekményekkel és a visszaesőkkel kapcsolatos komoly problémák feltárása volt.

Gondolj a gyermekedre, amint hazajön egy esti programról a barátaival, lefekszik, elalszik, érzi, hogy valaki bejön a szobába… és felébreszti őket. És kirángatja az ágyból. Meztelenül. Térdre kényszerítve. Kezeivel a feje fölött. Könyörög az életéért. Könyörög a hőséért. Az apjáért. Értem. És nem lehettem ott

– mondta Federico, miközben visszafojtotta a könnyeit és a dühét, majd hozzátette: – Halott. Elment. Miért? Mert Alexander Devonte Dickey – akit 39 istenverte alkalommal, 25 bűncselekményért tartóztattak le – az utcán volt.

Stephen Federico, the father of Logan Federico spoke out at a congressional hearing in Charlotte, NC. He spoke as a father and he gave the officials a fiery speech, blaming their failed policies for the death of his daughter. He angrily asked why 30 year old Alexander Devonte… pic.twitter.com/e4eb65VJpX — SonnyBoy🇺🇸 (@gotrice2024) September 30, 2025

Dickey-nek hosszú bűnlajstroma volt, és miután lelőtte Logant, még hitelkártyás költekezésbe is kezdett, csak ezután vették őrizetbe a hatóságok. Federico bírálta az igazságszolgáltatási rendszert, amiért nem védte meg a lányát, ahogy nem védte meg azt a számtalan áldozatot sem, akiket hasonló körülmények között és hasonló elkövetők gyilkoltak meg.

Valóban nem egyedi esetről van szó, hanem általános problémáról.

Az Egyesült Államokban a főügyészeket is közvetlen választásokon szavazzák meg az állampolgárok. Ez azonban rengeteg beavatkozásra ad lehetőséget, amivel Soros György és szervezetei rendszeresen élnek is. A The Heritage Foundation számolt be Matt Dugan és Larry Krasner kerületi főügyészek esetéről korábban.

Mielőtt 2017-ben megválasztották, Krasner hivatásos büntetőjogi ügyvédként többször is beperelte a philadelphiai rendőrséget. Első kerületi ügyészi kampánya során Krasner 1,7 millió dollárt kapott Soros által finanszírozott csoportoktól – ez a kampánybevételeinek kilencven százaléka volt.

Dugan a maga részéről egész pályafutása során közvédőként dolgozott, és 2020-ban nevezték ki vezető közvédőnek. Dugan legalább 734 ezer dollárt kapott egy Soros által finanszírozott PAC-től, ami adománygyűjtésének kilencven százalékát tette ki.