Barack Obama a mélyállam kesztyűbábja

Hiteltelenné vált mind Obama, mind pedig az általa is képviselt, egyre radikálisabbá, valójában szélsőségesebbé váló baloldal.

Megyeri Dávid
2025. 10. 18. 6:30

Érdekes módon nem keltett visszhangot, hogy Barack Obama nemcsak minket szidalmazott, autoriter rendszerek példájaként emlegetve Magyarországot, hanem a lengyel miniszterelnököt, Donald Tuskot, s Lengyelországot is a nagy megütközést keltett videóban. A régebbi amerikai elnök tehát nem igazán tartja a napi világpolitika ütőerén az ujjait, hisz Tusk rendszere az álliberális diktatúrapárti mainstream szerint a demokrácia fellegvárává lépett elő, amióta minden törvényt áthágva megpróbálnak véresen leszámolni a polgári jobboldali erőkkel. 

Magyarán: a sokak szerint egyetemi diplomával sem rendelkező ex-presidentnek halványlila fogalma sincs az olyan távoli földrészek politikai történéseiről, mint Európa, pláne annak keletebbre eső fele.

Van azonban egy optimistább olvasata is a bölcsek bölcse pózban tetszelgő Obama vélekedésének. Mégpedig az, hogy neki sem tetszik az a közéleti vérengzés, leszámolási dömping, amit Donald Tusk művel kormányzás címén. Legyünk bizakodók! Innen már csak egy lépés, hogy a magyarországi viszonyok felől is jobban tájékozódjon, és tisztába jöjjön az Orbán-kormány valós értékeivel, s az általunk teremtett béke szigete projekt demokráciaerősítő eredményeivel.

Annál is inkább reménykedhetünk ebben, mert se Obama, se a két magyar úgynevezett jogvédő beszélgetőpartnere, a régi TASZ-vezető Kapronczay Stefánia és a másik sorosista talpas, a K-Monitor alapítója, a Rákosi Mátyásék által lerombolt városligeti Regnum Marianumnak még az emlé­keit is gyűlölő, a helyén állított keresztet megsemmisítő Léde­rer Sándor sem tudott mondani egyetlen konkrét példát sem, vajh miben leledzik az a magyarországi hideglelős autokrácia. Márpedig így olybá lehet venni, hogy ha konkrét negatívum nincsen, akkor nem hibádzik semmi sem a magyar demokráciával. Ahogy mondani szokás: a hallgatás beismerés.

Pedig nem volt ez mindig így. Kapronczay elvtársnő tizenegy éve szabályosan rimánkodott az Európai Parlament képviselőinek, hogy gyakorolják a hetes cikkely bátor alkalmazását. Ez ugye azt jelenti, hogy az adott ország szavazati jogát elveszik büntetésképpen az unióban. A hölgy ilyetén módon bevonult a Guinness-rekordok könyvébe, mivel addig nemigen fordult elő az EU-ban, hogy valaki a saját hazája sürgős jogfosztását követelte volna.

Ehhez képest valamivel hátrébb ment a genderagarakkal a hazája ellen kérlelhetetlenül harcoló, Soros György zsoldjában álló nőszemély, hisz most már beérte azzal, hogy a rossz emlékű volt demokrata párti elnökkel együtt szakmányban gyalázza a hálátlan magyar embereket. Mert majd elfelejtettük mondani: Obama és a volt elnök színtelen szidalmait ájult tisztelettel ivó-hallgató hazai baloldali álcivilek tökéletesen egyetértettek abban, hogy a begyöpösödött, a progresszivitásra nem elég fogékony állampolgárok tehetnek mindenről. Akik – hiába gyakorolnak a progresszívak nyomást a nemzeti kormányokra – retrográd módon mégis kitartanak mellettük.

Talán amiatt is alakult ez így, mert teljesen hiteltelenné vált mind Obama, mind pedig az általa is képviselt, egyre radikálisabbá, valójában szélsőségesebbé váló baloldal.

Emlékezzünk: a volt amerikai elnök ölbe tett kézzel nézte, hogy 2014-ben az oroszok megszállják, majd az ukránoktól elcsatolják a Krím félszigetet. Pár éve pedig a második világháború idején működtetett lengyelországi haláltáborokról beszélt, azt a hatást keltve, mintha a lengyel nép is és nem kizárólag az őket lerohanó és leigázó náci Németország lenne a bűnös zsidók millióinak elpusztításában, a koncentrációs táborok üzemeltetésében. Most pedig képes volt arra az önleleplező bárdolatlanságra, hogy más volt amerikai elnökökkel, Bill Clintonnal és Joe Bidennel ellentétben nem gratulált Donald Trumpnak ahhoz, hogy sikerült tető alá hoznia a gázai tűzszünetről szóló történelmi megállapodást. És ezt a figurát isteníti a baloldal.

Obama és a neki hajbókoló, lejáratódott áljogvédők azt sulykolják, hogy hazánkban tizenöt éve antidemokratikus kormány van hatalmon.

 Ezzel éppen saját antidemokratikus, szélsőbalos gondolkodásukról állítottak ki bizonyítványt, hiszen az emberek jogát kétségbe vonják, hogy szabad választáson döntsék el, kikre bízzák a kormányzást. 

Obama, az Obama Alapítvány a mélyállam kesztyűbábja.

