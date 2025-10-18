Barack Obama a mélyállam kesztyűbábja

Érdekes módon nem keltett visszhangot, hogy Barack Obama nemcsak minket szidalmazott, autoriter rendszerek példájaként emlegetve Magyarországot, hanem a lengyel miniszterelnököt, Donald Tuskot, s Lengyelországot is a nagy megütközést keltett videóban. A régebbi amerikai elnök tehát nem igazán tartja a napi világpolitika ütőerén az ujjait, hisz Tusk rendszere az álliberális diktatúrapárti mainstream szerint a demokrácia fellegvárává lépett elő, amióta minden törvényt áthágva megpróbálnak véresen leszámolni a polgári jobboldali erőkkel.

Magyarán: a sokak szerint egyetemi diplomával sem rendelkező ex-presidentnek halványlila fogalma sincs az olyan távoli földrészek politikai történéseiről, mint Európa, pláne annak keletebbre eső fele.

Van azonban egy optimistább olvasata is a bölcsek bölcse pózban tetszelgő Obama vélekedésének. Mégpedig az, hogy neki sem tetszik az a közéleti vérengzés, leszámolási dömping, amit Donald Tusk művel kormányzás címén. Legyünk bizakodók! Innen már csak egy lépés, hogy a magyarországi viszonyok felől is jobban tájékozódjon, és tisztába jöjjön az Orbán-kormány valós értékeivel, s az általunk teremtett béke szigete projekt demokráciaerősítő eredményeivel.

Annál is inkább reménykedhetünk ebben, mert se Obama, se a két magyar úgynevezett jogvédő beszélgetőpartnere, a régi TASZ-vezető Kapronczay Stefánia és a másik sorosista talpas, a K-Monitor alapítója, a Rákosi Mátyásék által lerombolt városligeti Regnum Marianumnak még az emlé­keit is gyűlölő, a helyén állított keresztet megsemmisítő Léde­rer Sándor sem tudott mondani egyetlen konkrét példát sem, vajh miben leledzik az a magyarországi hideglelős autokrácia. Márpedig így olybá lehet venni, hogy ha konkrét negatívum nincsen, akkor nem hibádzik semmi sem a magyar demokráciával. Ahogy mondani szokás: a hallgatás beismerés.

Pedig nem volt ez mindig így. Kapronczay elvtársnő tizenegy éve szabályosan rimánkodott az Európai Parlament képviselőinek, hogy gyakorolják a hetes cikkely bátor alkalmazását. Ez ugye azt jelenti, hogy az adott ország szavazati jogát elveszik büntetésképpen az unióban. A hölgy ilyetén módon bevonult a Guinness-rekordok könyvébe, mivel addig nemigen fordult elő az EU-ban, hogy valaki a saját hazája sürgős jogfosztását követelte volna.