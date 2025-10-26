Kocsis Máté: Ez a nem mindegy + videó

A Fidesz frakcióvezetője videójában elmagyarázta, mi a különbség a magyarországi két politikai oldal között.

Kocsis Máté a békemenet résztvevőivel (Forrás: Facebook)

Két oldal van Magyarországon – kezdte videójában Kocsis Máté, majd ki is fejtette, mire gondol:

Az egyik 2022. február 24-e óta, a háború kitörése óta a béke pártján áll. Ez a politikai oldal jelenleg kormányoz, ennek a vezetője Orbán Viktor.

– Van a másik politikai oldal, szintén 2022. február 24. óta, amelyik a háború oldalán áll, értsd, ők úgy mondják mindig, hogy az uniós többség oldalán áll – fejtegette a frakcióvezető.

– Tehát ők ilyen européernek fogják fel, hogy ők most a háború oldalán állnak, legalábbis azon politikai erőket vagy politikusokat követik nyugatról, akik a háború pártján állnak. Ezek persze közben átalakultak, most Tiszának hívják éppen a nagy részét, de ideológiai, politikai értelemben ugyanazokról beszélünk – magyarázta Kocsis Máté.

Ők az európai gazdáiktól erre kapják a finanszírozást, a parancsot, erre kapják a politikai kommunikációs ötleteket.

Ha az a politika kapna többséget Magyarországon, amelyet a másik menet szervezői birtokolnak, akkor gyakorlatilag az azt jelentené, hogy beállnánk azon európai országok sorába, amelyek támogatják, finanszírozzák a háborút – zárta videóját a Fidesz frakcióvezetője.