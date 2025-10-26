Orbán Viktor: Köszönöm, hogy velünk vagytok + videó

A magyar miniszterelnök közösségi oldalára feltett videójában mutatott be néhány prominens személyiséget, aki ott volt a Békemeneten.

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Először Márai-Szabó Gábor kémikus, az MTA rendes tagja, a a Professzorok Batthyány Körének egykori elnöke szólalt meg.

Hát ez természetes, hogy itt kell lenni

– mondta.

A videóban Varga Miklós, a vén Európáról szóló dal előadója következett.

Sokan vagyunk, erősek vagyunk, és erősek leszünk

– nyilatkozta az énekes.

Bán Mór, a Hunyadi-könyvsorozat írója az alábbiakat mondta:

Szerintem ez egy olyan esemény, ahol ott kell lenni az üzenet miatt, a jelenlét miatt és az összetartozás miatt is.

Hasonlóképpen beszélt Sótonyi Péter, az Állatorvos-tudományi Egyetem rektora, az MTA doktora.

2012 óta mindig itt vagyok, és most különösen, amikor a békéért valóban harcolnunk kell.

Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós a következőket mondta.

A célja ennek a rendezvénynek magyarok számára is, meg a külföldiek számára is a béke.

Végül Cseke Péter Kossuth-díjas színész, rendező, színházigazgató válaszolt.