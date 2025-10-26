Orbán Viktor: Köszönöm, hogy velünk vagytok + videó

A magyar miniszterelnök közösségi oldalára feltett videójában mutatott be néhány prominens személyiséget, aki ott volt a Békemeneten.
Először Márai-Szabó Gábor kémikus, az MTA rendes tagja, a a Professzorok Batthyány Körének egykori elnöke szólalt meg.
Hát ez természetes, hogy itt kell lenni
– mondta.
A videóban Varga Miklós, a vén Európáról szóló dal előadója következett.
Sokan vagyunk, erősek vagyunk, és erősek leszünk
– nyilatkozta az énekes.
Bán Mór, a Hunyadi-könyvsorozat írója az alábbiakat mondta:
Szerintem ez egy olyan esemény, ahol ott kell lenni az üzenet miatt, a jelenlét miatt és az összetartozás miatt is.
Hasonlóképpen beszélt Sótonyi Péter, az Állatorvos-tudományi Egyetem rektora, az MTA doktora.
2012 óta mindig itt vagyok, és most különösen, amikor a békéért valóban harcolnunk kell.
Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós a következőket mondta.
A célja ennek a rendezvénynek magyarok számára is, meg a külföldiek számára is a béke.
Végül Cseke Péter Kossuth-díjas színész, rendező, színházigazgató válaszolt.
Tulajdonképpen 2013 óta minden egyes Békemeneten ott vagyok, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos is, hogy ott legyek egy ilyen nagyszerű rendezvényen. Én egy jobboldali konzervatív magyar állampolgár vagyok, aki szeret olyan közösségben létezni, akik hasonlóan – pontosabban együtt – gondolkodnak.