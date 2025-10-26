miniszterelnökrendezvényMTA

Orbán Viktor: Köszönöm, hogy velünk vagytok + videó

Prominens személyiségek mondták el, miért vettek részt a Békemeneten.

Magyar Nemzet
2025. 10. 26. 16:00
Orbán Viktor ünnepi beszédet mond a Kossuth téren a Békemenet napján Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
A magyar miniszterelnök közösségi oldalára feltett videójában mutatott be néhány prominens személyiséget, aki ott volt a Békemeneten.

A Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Margit hídon 2025. október 23-án. Az első sorban balról Juhász Hajnalka, a KDNP parlamenti képvisel (b), Csizmadia László, a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) elnöke (b2), Fricz Tamás politológus, a CÖF-CÖKA Kuratórium tagja (b3), ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) szóvivője (b4), Bayer Zsolt publicista, szerkesztő (b5), Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője (b6), Stefka István újságíró (b7), Fásy Ádám kulturális szervező, műsorvezető (b9,(b10)), Pataky Attila énekes, dalszövegíró (b10). MTI/Hegedüs Róbert
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Először Márai-Szabó Gábor kémikus, az MTA rendes tagja, a a Professzorok Batthyány Körének egykori elnöke szólalt meg.

Hát ez természetes, hogy itt kell lenni

– mondta.

A videóban Varga Miklós, a vén Európáról szóló dal előadója következett.

 Sokan vagyunk, erősek vagyunk, és erősek leszünk

– nyilatkozta az énekes.

Bán Mór, a Hunyadi-könyvsorozat írója az alábbiakat mondta:

Szerintem ez egy olyan esemény, ahol ott kell lenni az üzenet miatt, a jelenlét miatt és az összetartozás miatt is.

Hasonlóképpen beszélt Sótonyi Péter, az Állatorvos-tudományi Egyetem rektora, az MTA doktora.

2012 óta mindig itt vagyok, és most különösen, amikor a békéért valóban harcolnunk kell.

Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós a következőket mondta.

A célja ennek a rendezvénynek magyarok számára is, meg a külföldiek számára is a béke.

Végül Cseke Péter Kossuth-díjas színész, rendező, színházigazgató válaszolt.

Tulajdonképpen 2013 óta minden egyes Békemeneten ott vagyok, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos is, hogy ott legyek egy ilyen nagyszerű rendezvényen. Én egy jobboldali konzervatív magyar állampolgár vagyok, aki szeret olyan közösségben létezni, akik hasonlóan – pontosabban együtt – gondolkodnak. 

Borítókép: Orbán Viktor ünnepi beszédet mond a Kossuth téren a Békemenet napján (Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala)


