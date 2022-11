Levegőben a magyar légierő első H225M-je

November 17-én elvégezte tesztrepülését a Magyar Honvédség első Airbus H225M közepes katonai helikoptere a marseille-marignane-i gyár repülőterén. A még alapozószíneket viselő, 3117-es gyári számú helikopter a berepülések idejére ideiglenesen a francia polgári F–ZWDZ lajstromjelet kapta – számolt be a Scramble.nl holland repülési szakportál.

A Honvédelmi Minisztérium 2018. december 14-én jelentette be, hogy tizenhat H225M többcélú helikoptert rendelt, beleértve a gépekre való kiképzést és a műszaki támogatást is. A beszerzés a Zrínyi honvédelmi és haderőfejlesztési program része.

A Magyar Nemzet tavaly júliusban helyszíni riportban számolt be arról, hogy az Airbus Helicopters marignane-i üzemében megkezdődött a honvédség részére az első hat, különleges műveletek elvégzésére is alkalmas H225M összeszerelése. A 2023-tól folyamatosan érkező, új gyártású H225M-ek az MH 86. Szolnok Helikopterezred (MH 86. HE) kötelékében fognak szolgálni.