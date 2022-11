Luxusautókban pózol, 300-al száguldozik a milliárdos Benzinkirály

Egri Gábor, a Független Benzinkutasok Szövetségének elnöke mostanában meglehetősen harsányan – sokak szerint a baloldal által diktált szöveget felmondva – , rendszeresen aggódik a hazai üzemanyagellátásért.

Legfőbb gondja az, akárcsak a baloldali politikusoké, hogy a benzin és gázolaj ára nem lehet magasabb 480 forintnál.

Egri már odáig elment, hogy a benzinársapka miatt megjósolta Magyarország üzemanyag-ellátásának teljes összeomlását. Mindeközben ideje nagyrészét nem Magyarországon, hanem Szlovákiában tölti, ahova vállalkozásai nagy részét bejegyezték. Itteni rendszámmal látta el több tucatnyi, százmilliókat érő luxusautóparkját.

Magyarországon is, provokatív módon, szinte kizárólag Nyitrán regisztrált, ritkaságszámba menő, egy-egy komolyabb ház értékével felérő kocsikkal közlekedik

– írja az Origo.

Így gazdagodhatott meg Egri Gábor

A szigorú névtelenséget kérő nyilatkozók agresszíven nyomuló milliárdosként jellemzik Egrit, akiről néhány éve a Magyar Narancs ezt írta:

Vegyi áruk szállításából és műtrágya előállításából gazdagodott meg Egri Gábor, aki egy 2013-as napi.hu cikkben már 6,7 milliárdos becsült vagyonnal szerepelt a száz leggazdagabb magyar listáján. Egrié sok minden egyéb mellett a közvetlenül a partra épült 63 szobás Holiday Beach Budapest Wellness and Conference Hotel, amely a honlapján Budapest egyetlen hajó formájú szállodájaként, egyhektáros parkkal, fűtött élményfürdővel hirdeti magát. A szálloda sajtóinformációk szerint 2,4 milliárdos beruházással épült fel.

Egri az utóbbi néhány évben benzinkutakkal szórta meg nemcsak Magyarországot, de a környező országokat is, mindenekelőtt Szlovákiát. Épített kutat például Kaposváron, Dunaújvárosban, Szegeden és Tökölön is. De övé a szlovén határ közelében található muraszemenyei kút is, kamionparkolóval és étteremmel.

Az Origo megtudta, hogy

Egri vagyonának alapja az, hogy az árstop bevezetése előtt szinte jellemzően szlovéniából, szlovákiából és csehországból importált üzemanyagot, amit nagy haszonnal eladott itthon.

Most ezért aggódik a hazai üzemanyagellátásért a Független Benzinkutasok Szövetsége mögé bújva. Egyébként jellemző az is, hogy ez a bizonyos „szövetség" nem szerepel a civil szervezetek közhiteles nyilvántartásában. Megadott székhelye Egri Gábor egyik benzinkútja Budapesten a 2. kerületben – olvasható az Origo cikkében.

Egymilliárd forintot dobott ki az asztalra

Az Origo forrásai, akik korábban közel álltak az agresszív üzletpolitikájáról ismert Egrihez, elmondtak egy szerintük jellemző történetet. Egri Gábor egy üzleti vita hevében nemrég, „végső érvként

4 millió eurót, azaz több mint 1 milliárd forintot dobott ki az asztalra. „Összegumizva, 500 eurósokban,”

Mint köztudomású, ez a bankjegy az alvilág kedvenc fizetőeszközének számít, s emiatt már többször felmerült, hogy a pénzmosás visszaszorítása miatt ki kellene vonni a forgalomból.

A Benzinkirály mostanában lett médiasztár a hatósági benzinárat támadó baloldali orgánumokban, nyilatkozatok sorát produkálva.

Az dühítette fel, hogy felmerült annak lehetősége, miszerint a MOL az „ársapkás” üzemanyagellátás biztonsága érdekében nem szállítana üzemanyagot azoknak a kutaknak, melyek csak a hatósági árszabályozás bevezetése után kötöttek vele szerződést. Márpedig az ő kútjainak jelentős része ebbe a körbe tartozik.

A teljes cikket ITT olvashatja tovább.

Borítókép: Egri Gábor az Index szerkesztőségében (Fotó: Origo.hu)