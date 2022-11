Reviczky Imre a szörnyűségek között is ember maradt

A második világháború alatt embermentő tevékenységet folytató Reviczky Imre ezredes, posztumusz vezérőrnagy születésének 125. évfordulójára emlékeztek a halála után Világ igaza elismeréssel kitüntetett magyar katonatiszt Fiumei úti sírkertben található szobránál. Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára arról beszélt, hogy Reviczky Imre Magyarország legnagyobb hősei közé tartozik, akinek nevét szerte a világon ismerik, emlékét őrzik.

– A tábornok olyan példát állított elénk bátorságból, hazaszeretetből és igazságszeretetből, amit soha semmi nem árnyékolhat be, és amit soha nem feledhetünk el – jelentette ki Vargha Tamás, aki úgy fogalmazott: Reviczky Imre példája bizonyítja, hogy a legnagyobb szörnyűségek között is lehet és kell tisztességes embernek maradni, „embernek maradni az embertelenségben”.

Vargha Tamás kiemelte: Reviczky Imre a második világháború alatt vált halhatatlanná, amikor a saját életét is kockáztatva megvédett több ezer munkaszolgálatost a biztos szenvedéstől és a deportálások poklától. Emlékeztetett: a katonatisztet 1943-ban nevezték ki a munkaszolgálatos zászlóalj élére, majd azonnal megszüntette a munkaszolgálatosok zaklatását és bántalmazását, valamint parancsba adta, hogy ugyanúgy kell bánni velük, mint a több katonával.

Kifejtette: Reviczky Imre a német megszállás után is kitartott az „igazság útján”, elutasította a munkaszolgálatosok deportálását, továbbá orosz frontra küldését, behívók küldésével pedig további zsidó embereket mentett meg a gettóból. Végül több ezret sikerült megmentenie bátorságával, amiért Magyarországon és Izraelben is hálával emlékeznek Reviczky Imrére – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a katonatisztet az izraeli állam posztumusz Világ igaza kitüntetésben részesítette.

Jákov Hadasz-Handelszman, Izrael budapesti nagykövete arról beszélt, hogy a bátor, becsületes és önzetlen Reviczky Imre dicséretet és dicső emléket érdemel mindazért, amit abban a sötét időben tett. Romániában, Izraelben és szerte a világon több ezer túlélő a tanúbizonysága az ezredes bátorságának és nemes lelkületének – idézte fel, hangsúlyozva, hogy embermentő tevékenységét Izrael állam és a zsidó nép soha nem fogja elfelejteni.

Kun Szabó István vezérőrnagy, az államfő főhadsegédje kifejtette, hogy a második világháború alatt a fasiszta és a kommunista ideológia felhasználta a hadseregeket emberellenes céljai érdekében. Emondta: akkor is voltak és most is lennének olyanok, akik nemcsak szóval, hanem tetteikkel is határt szabnak az „ördögi tervnek”. Reviczky Imre felismerte, hogy döntésein százak, ezrek élete múlik, ezért sokszor a parancs ellenére, ezáltal saját életét veszélyeztetve civilek további százainak nyújtott védelmet – emelte ki.

Az esemény végén katonai tiszteletadás mellett helyezték el az emlékezés virágait Reviczky Imre szobra előtt.

Borítókép: Reviczky Imre szobránál emlékeztek az embermentő katonatisztre (Fotó: Soós Lajos)