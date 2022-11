Sokat számíthat a közös kiállásunk

Kedd este rakétatalálat érte Lengyelországot. Közvetlen az eseményt követően Orbán Viktor miniszterelnök összehívta a Védelmi Tanácsot, a kormány egyeztetett a titkosszolgálatok vezetőivel is. De milyen többletfeladatokat jelent a kialakult helyzet a kormány számára? – kérdeztük Dömötör Csabából, a Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszterhelyettesétől.

– Két esemény is történt kedden, a Barátság kőolajvezetéket támadás érte, illetve rakéták csapódtak be egy ­uniós tagország, Lengyelország területén – emlékeztetett a miniszterhelyettes.

Hozzátette: egyre több olyan esemény történik, amely akár csak pár hónapja is elképzelhetetlen lett volna. Egy ilyen helyzetben különösen fontos a higgadtság, és örül annak, hogy a meghatározó országok vezetői másnap reggeli nyilatkozataikban is ennek megfelelően jártak el.

– Ez az eset sokadjára hívja fel a figyelmünket arra, hogy a megélhetés biztonsága mellett fizikai biztonságunkat is meg kell erősíteni.

Ezért is fontos, hogy jó pár éve elindult a Zrínyi-program, amely az elmúlt évtizedek legnagyobb haderőfejlesztési programja. Nem akarunk háborúba keveredni, de minden körülmények között képesnek kell lennünk megvédeni magunkat

– hangsúlyozta Dömötör Csaba.

Arra a felvetésünkre, hogy milyen következményei lesznek, hogy ha a héten már online is kitölthető nemzeti konzultáción sokan hallatják a véleményüket, és hogy Magyarország megpróbálhatja-e ez alapján megvétózni a soron következő szankciós csomagokat, a miniszterhelyettes kifejtette: érdemes tisztázni, hogy miért is van szükség egy ilyen konzultációra.

A kormány szerint a fajsúlyos ügyekről két választás között is érdemes kikérni az állampolgárok véleményét. Itt meghatározó körülmény, hogy a választás előtt még szó sem volt energetikai szank­ciókról, aztán mégis elkezdték bevezetni ezeket, annak minden következményével.

Elszálltak az energiaárak, még jobban emelkedett az élelmiszerek ára, csökken az ipari termelés, egyre több munkahely kerül veszélybe. Brüsszel rossz válaszokat adott, és ennek most egész Európa megfizeti az árát. Eközben a háború folytatódott, Oroszország pedig megoldotta, hogy megmaradjanak a bevételei.

– Olyan ügyek ezek, amelyekről mindenkinek van véleménye, és mindenki életére hatással vannak. Ez épp elég ok arra, hogy konzultá­ciót indítsunk – jelentette ki Dömötör Csaba. Hangsúlyozta:

a több százezer magyar ember véleménye egy irányba mutat, az sokat számít majd a következő körös tárgyalásokon.

Felhívta a figyelmet arra, hogy november végén az energetikai miniszterek találkoznak, decemberben pedig újabb kormányfői csúcstalálkozó következik. Az újabb szankciók is napirenden lesznek, fontos, hogy addig minél többen véleményt nyilvánítsanak.

Korábban a betelepítési kvótáról szóló vitában is számított a magyarok kiállása, most is számítani fog

– jelentette ki a politikus.

Megerősítette, hogy az olajembargó alóli mentességhez hasonló megoldásokat próbál majd a továb­biakban is kiharcolni a kormány.

Mint mondta, a félrevezető ellenzéki állítások ellenére a miniszterelnök minden olyan szankció ügyében mentességet harcolt ki, amelyek keresztezték volna hazánk érdekeit.

Az olajembargó esetében is mentességet harcoltunk ki, és a gázársapkás szankció ügyében is ez a helyzet. Ha a nukleáris energiára is kiterjesztenék a korlátozó intézkedéseket, akkor azt a vitát is meg kell vívnunk. A paksi atomerőmű az olcsóbb áram garanciája. Alapvető érdekünk, hogy továbbra is működjön, sőt bővüljön.

Kiemelte: a csütörtöki összesítések szerint már több mint 340 ezren küldték vissza postai úton a nemzeti konzultációs kérdőívet, ami egyébként most már az interneten is kitölthető.