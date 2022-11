Újabb lépést tett a kormány az uniós forrásokért

A tegnapi Kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter az Integritás Hatóság leendő feladatairól szólva, újságírói kérdésre válaszolva megerősítette: az új szervezet akár Varga Zoltánnak, a Centrál Média tulajdonosának a közbeszerzést is érintő csalási ügyét is vizsgálhatja majd. A Centrál Média-csoportba tartozik többek között a 24.hu baloldali hírportál is.

Borítókép: Varga Judit igazságügyi miniszter a Parlamentben (Fotó: MTI/Kovács Attila)