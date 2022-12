A karácsonyt is börtönben tölti Gyömrő adócsalással gyanúsított polgármestere

Úgy tudjuk, az érintettek között vannak a bűnszervezet strómanjai is. A NAV több helyszínre – köztük a polgármester luxusvillájához – is kiszállt, a gyanúsítottaknál pedig nagy mennyiségű készpénzt, értékes karórákat és aranytömböket is lefoglaltak. A látványos akcióról a NAV „Alvilági alvállalkozók” címmel még videót is közölt. Bár az adóhatóság nevet nem írt, ugyanakkor egyértelműen beazonosítható, hogy a Gyenesék ügyében történt rajtaütés látható a felvételen.