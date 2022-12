A világ legnagyobb székely kapuja készül Sokorópátkán

A Sokorópátkára megálmodott építmény amiatt is különlegességnek számít majd, hogy Magyarország első olyan székely kapuja lesz, amely alatt közúti forgalom halad át. A kezdeményezést szeretnék civil összefogásból megvalósítani. A székely kapu ötletgazdája, Vajda Péter a Győr-Moson-Sopron megyei hírportálon, a Kisalföldön beszélt arról, hogy a kapu mellett egy parkot is szeretnének létrehozni, ennek érdekében pedig egy háromezer négyzetméteres területet is megvásároltak.

