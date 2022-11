A nemzetépítés szőlőmodellje

A fő kérdés, mely mentén megoszlott a szervezet tagsága és vezetése, az volt, hogy mi a célja az erdélyi magyar politikai érdekképviseletnek. Egy olyan alkotmányjogi keret megteremtése, mely biztosítja a képviselt nemzeti közösség hosszú távú fennmaradását, más szóval a többszintű autonómia intézményesítése, vagy pillanatnyi alkukötések sorozata az éppen hatalomban levő román erőkkel, amit persze sok esetben átszíneznek a klikkérdekek. A formális intézmények változtak, de az alapvető ellentét megmaradt.

Időközben, miután a 2003-as, Szatmárnémetiben megtartott kongresszuson az RMDSZ de facto leszámolt a tíz évvel korábban elfogadott stratégiával, miszerint minden olyan lépést meg kell tenni az autonómia irányába, mely nem ütközik a román törvényekbe (az absztrakt autonómiakövetelést részletező, s a jogszabályok paragrafusnyelvére lefordító statútumok megfogalmazása, belső népszámlálás és belső választás), megszűnt az érdekképviselet intézményi monopóliuma.

Megalakult két civil szervezet, a Székely Nemzeti Tanács, valamint az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, majd a Magyar Polgári Szövetség, mint a választásokon is induló politikai szervezet. Ennek részvételét a 2004-es országos megmérettetésen elgáncsolta az RMDSZ közbenjárására a román hatalom, így az autonomista oldal a 2008-as választásokig létrehozta a Magyar Polgári Pártot, mely mellett néhány évvel később azok, akiknek nemcsak a nemzeti program, hanem a belső demokrácia is fontos volt, megalakították Erdélyi Magyar Néppártot.

A két nemzeti párt az eddigi választásokon a magyar szavazatok 10-15 százalékát tudhatta magáénak, a szavazatbővítést aligha szolgálták a pártok közötti torzsalkodások. A mindkét szervezetben lezajlott ismételt tisztújítás, illetve a hivatalba került legújabb vezetés józansága és kompromisszumkészsége lehetővé tette a két szervezet közeledését, mely a két párt fúzióját és az Erdélyi Magyar Szövetség megalakítását eredményezte az idén.

Ma, néhány nappal az Erdélyi Magyar Szövetség hivatalos és megfellebbezhetetlen bejegyzése után érdemes feltenni a kérdést: hol húzódik ma az erdélyi magyar politika fő törésvonala? És mi a viszonya ennek a törésvonalnak a nyugati világ elitjét ma alapvetően megosztó, szuverenista–globalista politikai ellentéthez? Megítélésem szerint ez a törésvonal ma az RMDSZ-en belül húzódik.

Az Erdélyi Magyar Szövetség pozíciója egyértelmű: ez a csapat akár konfrontáció és konfliktusvállalás árán is kitart eredeti célja, a belső önrendelkezés elve mentén kialakítandó önálló létkeret, az autonómia megteremtése mellett. Ugyanakkor a szervezet globalizmusellenessége is kétségbevonhatatlan. Az RMDSZ ezzel szemben ma is egy gyűjtőpárt, annak dacára, hogy az autonomisták zöme az utóbbi húsz évben távozott a szervezetből.

E gyűjtőpártnak a balszéleként említhetjük azokat, akik nemcsak a román hatalom kiszolgálói, hanem a globális világerőnek s a globális szellemi indoktrinációnak (LMBTQXYZ-őrület, BLM-propaganda, woke-idio­tizmus) is behódolnak.

Az elnyomó hatalomhoz való viszonynak nemcsak temperamentális, továbbá pozicio­nális (értsd pozícióhajhász) megalapozottsága lehet, hanem világnézeti is. Magyarán nemcsak a gyávák, megalkuvók és karrieristák gyarapítják a kollaboráns tábort (azok mellett nyilván, akik nem látnak más lehetőséget a hatékony nemzet- és közösségépítésre), hanem azok is, akik számára a nemzeti öntudat nem erősítendő, kultiválandó lelki tartalom, hanem felszámolandó veszély.

Ők fasisztázzák Wass Albertet és Nyirő Józsefet, ők támadtak neki a harminc éve elfogadott Kolozsvári auto­nómianyilatkozatnak egy szabályos sajtóháború keretében, ők torpedózták meg 1997-ben az önálló Bolyai Egyetem felállítását. S ők azok, akik szembemenve pártjuk vezetésével, a romániai családügyi népszavazás alkalmával a távolmaradás mellett érveltek. És ők azok, akik ma a legvehemensebben gyalázzák a magyar kormányt.