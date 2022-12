Dollármédia: amerikai pénz járt több baloldali propagandalapnak is

A napokban jelentette be a Telex, hogy induló „oktatási” projektjüket az amerikai DRL (Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor) közel 300 millió forinttal támogatja – hívta fel a figyelmet az Origó.

Mint írták: mindez azt jelenti, hogy a magyarországi baloldali médiát – újabb – amerikai közpénzekkel próbálják megtámasztani. A Telex azt írta, hogy

a programunk ötletével több különböző, nyílt pályázaton is indultunk, végül az amerikai DRL támogatja két évre 740 740 dollárral. Ezt a pénzt nem a Telex működésére fordítjuk, hanem teljes egészében a fiataloknak szóló ingyenes programunkra és az oktatóközpont beindítására.

Amit nem hangsúlyoztak: a DRL a washingtoni külügyminisztérium egyik szerve, amely az amerikai adófizetők pénzéből működik, amit a washingtoni szövetségi kongresszusnak kell megszavaznia.

A bejelentés nem előzmény nélküli – hangsúlyozta a portál. Azt közölték: nem kizárólag abban az értelemben, hogy egy sor honi baloldali lap kapott már külföldi pénzeket az elmúlt években hanem abban a tekintetben is, hogy két politikus nyilatkozata is ebbe az irányba mutatott 2022-ben. Barack Obama, az Egyesült Államok 44. elnöke a magyar jobboldal negyedik kétharmados győzelme után néhány héttel arról beszélt, hogy

autoriter rezsimek és erős emberek szerte a világon Kínától Magyarországig, a Fülöp-szigeteken és Brazíliában megtanulták arra használni a közösségi médiát, hogy a platformok segítségével a népet olyan csoportok ellen fordítsák, akiket nem kedvelnek

Obama éppen ezért a közösségi média szabályozását, illetve „értékeik érdekében” történő, eszközként való felhasználását szorgalmazta. Mindez a fenti mondattal együtt értelmezve – az Egyesült Államokhoz képest – külföldi államokban tervezett politikai beavatkozással egyenértékű.

Obama beszéde után néhány hónappal David Pressman, az Egyesült Államok magyarországi nagykövete a szenátusi meghallgatásán, 2022. június 23-án arról beszélt, hogy Magyarországon veszély fenyegeti a média szabadságát. „Ha megerősítenek, támogatni fogom ezen alapvető jogok és transzatlanti értékek előmozdítását és megvédését” – mondta Pressman, egyebek mellett a médiára utalva az őt meghallgató szenátusi bizottság előtt.