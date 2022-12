Ezúttal is segíti a nélkülözőket a Pro Filii Alapítvány és a Magyar Vöröskereszt

Tóth Krisztina, a Pro Filii Alapítvány főtitkára a karitatív esemény kapcsán kifejtette: – Nagy öröm számunkra, hogy a kihívásokkal teli gazdasági környezet ellenére idén is biztosítani tudjuk tízezer család és idős ember számára a cégcsoport termékeiből összeállított élelmiszercsomagot. Évente eddig ötvenmillió forintot fordítottunk a tízezer élelmiszercsomagra, az élelmiszerárak drasztikus megemelkedése miatt azonban idén ez eléri a csaknem százmillió forintot. Az pedig különösen jó érzés, hogy nemcsak a tulajdonosok, hanem a munkavállalóink is hozzájárultak a nélkülözők adventi megsegítéséhez – hangsúlyozta a főtitkár, aki egyben a Mészáros-csoport kommunikációs igazgatója is.

A Pro Filii Alapítványt a Mészáros-csoport azzal a szándékkal hívta életre 2021-ben, hogy az elmúlt években tanúsított társadalmi felelősségvállalását a támogatást igénylők számára is tervezhetőbbé, a segítségnyújtást pedig hatékonyabbá tegye.

A cégcsoport a magyar gazdaság meghatározó szereplőjeként felelősséget érez a társadalom kiszolgáltatott rétegei, azon belül is elsősorban a gyermekek és családjaik iránt.

A közleményből kiderül, hogy

az alapítvány évi egymilliárd forint keretösszeggel támogatja a nyertes pályázatok benyújtóit. A nélkülözőknek adományozott élelmiszercsomagok eljuttatását a pályázati rendszertől függetlenül kezdeményezte és bonyolította le a Pro Filii Alapítvány, együttműködésben a Magyar Vöröskereszttel.

A hazai karitatív szervezetek idei tevékenységét jelentősen meghatározta a szomszédos országban dúló háború és az annak következményeként hazánkat is érintő menekültválság.

Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója ezért különösen fontosnak nevezte a hazai rászorulókat megsegítő karitatív akciót: – A válsághelyzetben igyekszünk a menekültek ellátásán kívül a nélkülöző magyar családokon, időseken vagy bármilyen okból szociálisan kiszolgáltatott helyzetben lévő embereken segíteni. A megnövekedett igény országszerte fokozott erőfeszítést követel munkatársainktól és önkénteseinktől. A Mészáros-csoport élelmiszercsomagjai változatos, tápláló, az ünnepi alkalomhoz méltó élelmiszerekből állnak. A rászorulók hozzászoktak a többéves együttműködés során a csomagok gazdag tartalmához, és szerencsére az adományozó idén is ragaszkodik a kimagasló minőséghez – mondta el Kardos István, a karitatív szervezet főigazgatója.

A Magyar Vöröskereszt további segélyakciói a www.voroskereszt.hu oldalon, valamint a 1359-es adományvonalon támogathatók.

Borítókép: Ezúttal is segíti a nélkülözőket a Pro Filii Alapítvány és a Magyar Vöröskereszt (Forrás: Mészáros-csoport)