Hornung Ágnes: Helyi szinten az önkormányzatok tehetik a legtöbbet az idősekért

– Hálásak vagyunk az önkormányzatok helytállásáért, hitükért, munkabírásukért, és a nehéz időben mutatott emberségért – jelentette ki Hornung Ágnes az Idősbarát Önkormányzat díjak idei átadójánm a pesti Vigadó dísztermében.

A családokért felelős államtitkár emlékeztetett: már 19. alkalommal hirdettek pályázatot azoknak az önkormányzatoknak, amelyek tevékenyen dolgoznak az időseikért, idén 31 pályamű érkezett.

– Fontos szerepe a díjnak a figyelemfelhívás, hiszen az önkormányzatok azok, akik helyi szinten legtöbbet tehetnek az ott élőkért, főleg az idősekért

– mutatott rá a politikus. Hornung Ágnes hangsúlyozta, hogy ennek a díjnak a kiosztásával Magyarország kormánya köszönetet mond a lelkiismeretes munkáért.

Elmondta, hogy 2021-ben is volt egy kiemelt téma, ami alapján meghirdették a pályázatot. Minden évben kijelölnek egy meghatározó körülményt, ami ez alkalommal

a koronavírus-járvány kezelése, és kiemelten az egyedülálló, egyszemélyes háztartásokban élő idős állampolgárokat segítése volt.

– Felemelő érzés volt látni, hogy milyen megoldásokat találtak ki az önkormányzatok – fogalmazott az államtitkár.

– A kormány az idősügyet is családügynek tekinti, mindent megtesz azért, hogy az időskor tartalmasan megélt időszak lehessen – ezt már Dukai Miklós mondta el a díjátadón. A Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára átadta Pintér Sándor belügyminiszter üdvözletét is.

Az államtitkár szerint helyi szinten is prioritást kell élvezzen az idősek megélhetésének segítése, az egészségben eltöltött évek kitolása. – Az önkormányzatokat azért hozták létre, hogy a helyi közösségek méltó helyen intézhessék ügyeiket, és az idősügy egy helyi közügy – magyarázta Dukai Miklós.

Az államtitkár elmondta: vannak kötelező és önként vállalt feladatok, és szerinte van egy harmadik kategória is, az erkölcsi kötelesség által diktált feladatok, ilyen az idősek segítése is.

– Egész életünk során valamilyen közösség tagjai vagyunk, óvoda, iskola munkahely. Lakóhelyünk is ilyen közösség, fontos hogy együtt jól legyünk, de nem alakul ki magától, formálni kell – fejtegette az önkormányzati államtitkár.

Dukai Miklós önkormányzati államtitkár az Idősbarát Önkormányzat díj átadóján. Fotó: Kulturális és Innovációs Minisztérium

Dukai Miklós jelezte; azt várjuk el az idősbarát önkormányzatoktól, hogy a helyi döntéshozatalban mindenkor érvényesítse az idősek életét könnyítő szempontokat. – Sok mindent lehet tenni, nemcsak anyagi ráfordítás útján, hanem szervezéssel és odafigyeléssel is – jelezte az államtitkár. Hozzátette: idén új önkormányzatok bemutatták az időseket segítő tevékenységüket, de a korábbi pályázók is bemutatták az új intézkedéseiket.

A díjjal idén tizenkét települést tüntettek ki, az idősekért tett pluszfeladataik elismerése jeléül.

Abonyban a járvány idején krízistelefon-szolgálatot üzemeltettek, és volt olyan is, hogy tízezer tojást osztottak szét a helyiek között. Alsózsolcán a demens betegek nappali ellátásának biztosítását szervezték meg, amit a veszélyhelyzet után is fenntartottak. Arlón a helyi idősek a tájház felújításában vesznek részt, programokat szerveznek nekik. Dunaegyházán idősügyi kapcsolattartó dolgozik, aki bevonja az időseket a helyi rendezvényekbe.

A díjazott önkormányzatok polgármesterei. Fotó: Botár Gergely / Kulturális és Innovációs Minisztérium

Több településen működtetnek jelzőrendszert is. Dunavarsányban a magányosok idős lakók számára pánikgombot biztosítanak, a helyi buszjáratok útvonalát pedig úgy módosították, hogy a rendelőintézeteket is útba ejtsék. Fertőszentmiklóson virtuális faluteret hoztak létre. Nagymágocson pedig informatikai képzést biztosítottak az időseknek. Díjazták még Sándorfalva, Sármellék, Simontornya, Szarvas, és Zákányszék önkormányzatát is. Ezeken a településeken volt példa házhoz menő könyvtárra, generációs táborra vagy éppen tanyagondnoki szolgálatra, mellyel a helyben lakó időseket segítették a járvány időszaka alatt.