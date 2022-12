Keresztény, demokratikus és polgári értékeket közvetítenek

Beszámolt arról, hogy Mindszenty Andrea akadémikus, az ELTE egyetemi tanára korábban is szervezett előadásokat, most pedig szintén az ő szervezésé­ben indult egy sorozat, amely a politikai folyamatok mellett olyan, a világot leginkább foglalkoztató kérdésekkel foglalkozik mint például az energia- és klímaválság. Emellett az Euró­pai Családtudományi Társasággal, a Családtudományi Szövetséggel és a ­Batthyány Lajos Alapítvánnyal közösen tartották meg a Második Párkapcsolati és Demográfiai Konferenciát – számolt be Kollár Lajos.

Az esemény fő szervezője Balázsházy Imre, a kör tagja volt, a rendezvényen részt vett többek között Varga Judit igazságügyi miniszter, a Kulturális és Innovációs Miniszté­rium, valamint a Belügyminisztérium, illetve a keresztény egyházak képviselői is – részletezte. – A civil szervezetek közül elsőként a Professzorok Batthyány Köréhez hasonló hitvallású Rákóczi Szövetséget kerestem fel, amelynek elnökével, Csáky Csongorral meg is kötöttük az együttműködési megállapodást augusz­tus végén – fejtette ki Kollár Lajos, akit a Rákóczi Szövetség tanácsadó testületébe is beválasztottak.

Felidézte, hogy a közös munkának köszönhetően idén nyáron 180 határon túli fiatal vitorlázhatott a Balatonon és a kis hazai tavakon. A Professzorok Batthyány Köre korábban már együttműködött a ­Batthyány Lajos Alapítvánnyal, valamint a Civil Összefogás Fórummal, és a jövőben mindkét szervezettel szeretnék szorosabbra fűzni az együttműködést – hangsúlyozta.

– Kásler Miklós, az egykori Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetőjének személye volt a garancia arra, hogy az általa kigondolt és kidolgozott programmal, a most Horváth-Lugossy Gábor vezetésével működő Magyarságkutató Intézettel is megkössük az együttműködési megállapodást – számolt be Kollár Lajos, aki szerint eredményes évet zártak. Hangsúlyozta: jövőre a Polgári Magyarországért Alapítvánnyal is szeretnének szövetségre lépni, legfontosabb céljuk pedig az, hogy a bálványosi szabadegyetemen, vagyis Tusványoson közös előadásokat tartsanak a Professzorok ­Batthyány Körében működő egyetemi tanárok és tudósok eredményeiről, a Rákóczi Szövetség működéséről, valamint a Magyarságkutató Intézet kutatásairól.

Mindezek mellett szélesebb körben is szeretné megismertetni a kör tevékenységét, hogy növelje annak véleményformáló erejét, pártoló tagságát pedig kiterjesztené azokra is, akiknek még nincs a köztársasági elnök által deklarált egyetemi tanári kinevezésük vagy nagydoktori címük, de hitvallásuk megfelel a szervezet alapító okiratában foglaltaknak, és vannak megfelelő tudományos eredményeik – tette hozzá.

Borítókép: Kollár Lajos átveszi a Polgári Magyarországért díjat Kövér László házelnöktől (Fotó: Teknős Miklós)