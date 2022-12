Magyarország sikeres érdekérvényesítő

– Az Európai Tanácsban is elfogadták a hazánknak járó uniós forrásokról szóló megállapodást, Magyarország sikeresen érvényesítette érdekeit, miközben korábban a balliberális oldal többször is azt állította, hogy semmilyen mozgástere nincsen már a magyar kormánynak Brüsszelben – fogalmazott évzáró videóelemzésében Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte, hogy ennek köszönhetően Magyarország jobb helyzetben vághat neki a 2023-as esztendőnek, amelynek legfontosabb kihívása az lesz, hogy a háború és a szankciók okozta európai gazdasági válság ellenére is megmaradjon a növekedés a magyar gazdaságban, ne süllyedjen recesszióba az ország.

Megérkezhetnek az EU-s források

Mint mondta, ennek egyik legfontosabb eszköze a befektetések ösztönzése, amelyben meglehetősen sikeres Magyarország, ugyanis idén is rekordot döntött a beruházások mértéke, alig pár hónapja jelentették be például a magyar történelem eddigi legnagyobb beruházását, amelyet egy kínai vállalat valósít meg. Kiemelte: Lengyelország tegnap visszavonta addigi fenntartásait a globális minimumadóval kapcsolatban, így az utolsó akadály is elhárult, hogy a hét elején megszületett uniós megállapodáscsomagot a gyakorlatban is elfogadják. A négy elembő álló csomag része a globális minimális társasági adó mellett az Ukrajnának szánt uniós támogatás, valamint a magyar uniós források és a magyar helyreállítási alap elfogadása.

– Ezekről a hét elején elvi megállapodás született, azonban a csütörtöki uniós csúcs előtt a lengyelek ellenkezése miatt még egy akadály merült fel. Lengyelország régóta vitában áll Brüsszellel az igazságszolgáltatás függetlenségéről, emiatt elképzelhető, hogy ezzel a lépéssel akartak valami engedményt kicsikarni a tárgyalások során – fogalmazott Deák Dániel.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője a tegnapi megállapodás kapcsán kiemelte: Magyarország sikeresen érvényesítette érdekeit a tárgyalások során és egy olyan megállapodás született, amelynek köszönhetően végre megérkezhetnek a hazánknak járó uniós források.

– Mindez rendkívül fontos, ugyanis a háború és a szankciók jelentősen rontottak az európai gazdasági helyzeten, több országban – például Németországban – recesszióra lehet számítani 2023-ban. Mivel Magyarország egyik legfontosabb gazdasági partnere Németország, így hazánkat is nehezen érintik az ottani gazdasági nehézségek, azonban Magyarország célja, hogy a németekkel ellentétben ne süllyedjen recesszióba, megmaradjon a gazdasági növekedés. A kormány várakozása szerint jövőre 1,5 százalék lehet a gazdasági növekedés, emellett az infláció is csökkenésnek indul – részletezte a szakértő. Kiemelte: a gazdasági növekedés fenntartásának egyik alapja a beruházások ösztönzése, amelynek terén igen sikeres Magyarország: nemrég jelentették be például Magyarország történetének eddigi legnagyobb beruházását, melynek keretében Debrecenben a kínai CATL létrehozza második európai üzemét, de a német BMW is történelmi bővítésre készül a városban.

Komoly politikai stabilitás

A belpolitikai folyamatokra rátérve az elemző kifejtette: az április 3-i választáson elért nagyarányú győzelmének köszönhetően komoly politikai stabilitást biztosít a Fidesz-KDNP az országnak, ami ebben a háborús időszakban komoly versenyelőnyt jelent. Hozzátette: ezzel szemben a balliberális oldal még a történelmi választási vereségéhez képest is rosszabbul áll, tovább veszítettek a társadalmi támogatottságukból. Szerinte nem segít a baloldal helyzetén a nemrég kirobbant külföldi finanszírozási botrány, ami még inkább egyértelműbbé tette, hogy a magyarországi baloldal a külföldi pénzekért cserébe megy szembe rendbe a nemzeti érdekekkel.

További fejlemények a baloldali botrányokban

Az Európai Parlament korrupciós botránya kapcsán Deák Dániel felhívta a figyelmet arra, hogy kísértetiesen hasonlít az eset a hazai baloldal botrányára, ugyanis az Európai Parlament baloldali alelnöke is külföldi pénzekért cserébe külföldi érdekeket szolgált, ráadásul próbálta letagadni a vádakat, úgy tenni mintha nem is vette volna észre, hogy több százezer euró van az otthonában. – Végül az élettársa beismerő vallomást tett, így a baloldali politikus nem tudja tovább tagadni a vádakat – hívta fel a figyelmet az elemző.

– A hazai baloldal is azt állítja, hogy nem tudott a 3 milliárd forintnyi dollárról, nem is vették észre ezeket a forrásokat, ugyanakkor hamar lebuktak, hogy nem mondanak igazat, szinte minden eddigi állításukat könnyen cáfolni lehetett – fogalmazott Deák Dániel, aki szerint mind a hazai baloldal, mind az európai társaik ügyében további fejlemények, eljárások várhatóak. A XXI. Század Intézet vezetp elemzője összegezve elmondta: a 2023-as év embert próbáló lesz, főként akkor, ha a háború tovább folytatódik.

– Az egyetlen megoldás a béke és az elhibázott brüsszeli szankciók visszavonása vagy legalább korrigálása. A jövő év első fele mindenképpen ettől lesz hangos

– hangzott el a videóelemzés végén.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök az EU-csúcson (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)