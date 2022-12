Páros lábbal szálltak bele az alkotói szabadságba

A Fővárosi Törvényszék pénteki elsőfokú ítélete szerint a Megafilm Kft. „megsértette a felperes jó hírnevéhez fűződő személyiségi jogait a megafilm.hu oldalon megjelent közleményében”. Emiatt sajnálkozást kell kifejeznie a honlapján, valamint másfél millió forint sérelmi díj és ötszázezer forint perköltség kifizetésére is kötelezte az alperest. Az ElkXrtuk című film producere, Kálomista Gábor, ám Hann Endre nem a film producerét perelte be márciusban, mert úgy érezte, vele azonosítják a film egyik főszereplőjét, hanem a céget, a Megafilmet. A bíróság mostani ítéletében eltiltotta az alperest a további jogsértéstől, és a Megafilm honlapján bocsánatot kell kérnie Hann Endrétől. Ezenkívül 1,5 millió forint sérelemdíjat és ötszázezer forint perköltséget is fizetnie kell.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az óriási érdeklődésre számot tartó, a 2006-os véres események és Gyurcsány Ferenc őszödi beszéde kiszivárgásának körülményeit feldolgozó, vállaltan fiktív elemeket tartalmazó filmmel kapcsolatban Hann Endre először peren kívüli megegyezést ajánlott, illetve hárommillió forintot és bocsánatkérést követelt, a perben viszont kezdetben a film betiltását szorgalmazta.

Kálomisa Gábor producer többször nyomatékosította: a filmben nem fogalmaztak meg állításokat, mert ez egy fikciós alkotás.

A baloldalhoz kötődő jogvédő szervezetek továbbra is hallgatnak az ügyben.

Borítókép: Hann Endre, a Medián közvélemény-kutató intézet vezetője (Fotó: MTI/Beliczay László)