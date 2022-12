Tovább erősítette a baloldali rémhírterjesztés gyanúját Varju László

Varju lényegében a most terjedő sms-ekével egybevágó címmel tartott sajtótájékoztatót, ami azt a gyanút erősíti, hogy a dollárbaloldal áll az akció mögött. A baloldali politikus egyenesen odáig merészkedett az álhíreterjesztésben, hogy kijelentette: "Alig több mint tíz éve az Orbán-kormány már einstandolta az emberek magánnyugdíjpénztári megtakarításait, mert pénzre volt szüksége. Most pedig Orbánék szemet vethetnek az emberek bankban, készpénzben vagy értékpapírokban őrzött megtakarításaira is".