Válaszolt a szakszervezet azzal kapcsolatban, hogy Mártha Imre egy luxusétteremben tölti munkaideje nagy részét

A laphoz eljuttatott fotókon az látszik, hogy Mártha Imre mondhatni a luxusétteremben rendezte be az irodáját. „Megérkezik mondjuk hétfőn tíz körül, kényelmesen rendel – ahogy arra a levélíró külön felhívta a figyelmet – általában egy buggyantott tojást lazaccal. Ragaszkodik a frissen facsart narancsléhez is. Nemegyszer elkíséri a barátnője, hozza a kutyáját, így tényleg kényelmes dolgozni. Mártha Imre ráadásul a szokásos magamutogató modorában azonnal ki is posztolja a reggelit mondjuk az Instagramra, hogy mindenki láthassa, hogyan is él a fővárosi közművezér…” – olvasható a Metropol cikkében.

A Metropol megkérdezte a fővárosi szemétszállítók szakszervezetét, hogy mit szólnak mindehhez. A Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezetének elnöke, Király András a következőket nyilatkozta a Metropolnak:

„A kollégák ezekkel a képekkel annyira nem foglalkoznak, főleg ha a reggeli mellett eléri Mártha Imre, hogy végre fizetésemelést kapjanak. Remélik a szemétszállítók, hogy azért telefonál a közművezér a képeken, mert éppen az ő pénzüket intézi!” – fogalmazott Király András.

Borítókép: Mártha Imre, a közműholding vezetője. (Fotó: MTI/Nagy Lajos)