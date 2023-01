„A semleges Ausztria sem küld fegyvereket Ukrajnába”

– A veszélyek korát éljük, ezért fontos az, hogy a szomszédos országok kapcsolatot tartsanak egymással: Ausztriával nemcsak szomszédok, de hagyományosan jó szomszédok vagyunk, együttműködésünk szinte minden területen szoros, így van ez a védelmi-katonai téren is

– hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Klaudia Tanner osztrák védelmi miniszterrel tartott közös sajtótájékoztatóján, Budapesten. A miniszter kiemelte: a megbeszélésük során érintették többek között a nyugat-balkáni helyzetet. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint nagyon fontos ezeknek az országoknak a stabilitása, hiszen a közelmúlt történelme is bizonyítja, hogy ebben a régióban az ott élőkre kiemelt figyelmet kell fordítani. Mint mondta, az úgynevezett balkáni útvonalon az illegális migráció a legsúlyosabb mértékű, ezért megegyeztek abban, hogy a migrációs hullámokat egyre délebbre kell szorítani.

A miniszter elmondta, hogy Ausztria semleges országként is jelentős szerepet vállal a térség biztonságában, úgy mint a tavaly magyar parancsnok által irányított koszovói KFOR-ban vagy a bosznia-hercegovinai EUFOR Althea-misszióban is, ahol jövőre magyar tábornok veheti át a parancsnoki beosztást, és szintén jelentős benne a magyar részvétel.

A megbeszélés során az ukrajnai helyzetről is szó esett. Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta, hogy Magyarország álláspontja ismert:

a béke oldalán állunk, nem küldünk fegyvereket a konfliktusba, ebben a tekintetben közös platformon állunk, hiszen a semleges Ausztria sem küld fegyvereket a háborúba.

Ugyanakkor Ausztria is és Magyarország is fogad be menekülteket, és mindkét ország küld humanitárius segítséget Ukrajnába. A honvédelmi miniszter hozzátette: a lehető leggyakrabban, legőszintébben és nyíltan folytatják a párbeszédet, ami eddig is így volt és ez után is így lesz.

Klaudia Tanner védelmi miniszter a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: kiváló az együttműködés a két ország között, többek között hét külföldi misszióban dolgoznak együtt. A miniszter szerint az ukrajnai háború okozta fenyegetés nem csak a hagyományos hadviseléssel függ össze: mint fogalmazott, itt a hibrid fenyegetések összjátékára is oda kell figyelni.

Az osztrák védelmi miniszter szerint a migráció hatásai nemcsak Ausztriában, hanem Magyarországon is fokozottan érezhetőek: beszéltek arról, hogy együtt kell működni a többi szomszédos állammal is, hogy megfékezzék a migrációt. Az egyik megoldás szerinte is a Nyugat-Balkán megerősítése és ezeknek az országoknak az Európai Unióba való integrációjának az elősegítése.

Klaudia Tanner úgy véli, hogy az EU-nak határozottabban kell fellépnie a NATO-val való együttműködés során, mert ha nincs egység, megnyitjuk a kaput más fenyegetések előtt is.

