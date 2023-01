Csak Egyet Szolgálat: magunkat látni egymásban

Nincs részegeskedés

– A bibliaórák, dicsőítések nagyon sok erőt adnak nekünk nehéz helyzetben lévőknek – meséli egy hajléktalan hölgy, miközben a sarokban kialakított kis kápolnához vezet. A hatvanas éveiben járó nő lelkesen számol be arról, hogy ő ministrál a szentmiséken. Míg kezét az asztalon fekvő, óriási Biblián pihenteti, beavat abba is: gyakran imádkozza itt a rózsafüzért vagy olvassa a Szentírást. Mikor sorolja, miért szeret a Csak Egyet közösségébe járni, megtudom: azon túl, hogy reggelit és figyelmet kapnak és erősíthetik a lelki életüket, telefonálhatnak és internetezhetnek, sőt le is tusolhatnak.

Itt mindenben támogatnak minket: intéznek szállást, segítenek a munkakeresésben, bármilyen problémával fordulhatunk hozzájuk

– részletezi. Mint mondja, ő már régi bútordarab, 2012 óta jár le, de rendszeresen „toboroz” is az ismerősei köréből, hogy minél többen eljussanak a szolgálathoz, hiszen itt nem számít, ki honnan érkezik, cigány, magyar, büntetett előéletű vagy csak szegény. Az viszont alapkövetelmény – világosít fel a törzsvendég –, hogy mindenki viselkedjen emberhez méltóan.

Aki nem viselkedik, azt figyelmeztetik kétszer-háromszor, azután elküldik. Itt nem lehet csúnyán beszélni, lopni vagy részegeskedni

– hangsúlyozza az asszony. Mint mondja: a melegedőben megnyugszik a lélek.

„Neveden szólítottalak”

Az önkéntesek megállás nélkül osztják a vendégeknek a reggeli mellé járó meleg, kiegészítő ruhadarabokat. A legnagyobb türelemmel válogatják a sálakat, kesztyűket és lábbeliket a fiatal lányok, kinek-kinek igénye szerint. Egyikük elmeséli, hogy már egy hónapja jár a Csak Egyet Szolgálathoz segíteni.

Megragadott a békés légkör: az, hogy láthatom, mit jelent egy mosoly egyeseknek

– fogalmaz a fiatal lány, aki a munka előtti közös fohászról azt gondolja: ima nélkül nemcsak élni, de dolgozni sem érdemes. Lelkesen mesél arról is, milyen sokat jelent a rászorulóknak, ha a nevükön szólítják őket.

Érzik, hogy itt számítanak

– mondja.

Az önkéntes szerint csak egyszer kell betérni segíteni, utána úgyis a melegedőben ragad az ember.

Larissza, aki már harmadik éve dolgozik a Csak Egyet Szolgálatnál, és jelenleg a kommunikációs csapatot erősíti tartalomgyártóként, arról beszél: ma már a közösségi médiát és az adminisztratív feladatokat végzi, kezdetben azonban ő is ebédet osztott. Önkéntességének elején megrendítőnek találta, milyen sok ember szorul segítségre. Főként, mivel ők csupán a nappali melegedő környékéről érkező vendégek. Larissza beavat: sok helyen önkénteskedett már, azonban ez az első hely, ahol nem találkozik kiégett emberekkel sem ő, sem a rászorulók.

A mi mozgató erőnk a hitünk

– jelenti ki, majd hozzáteszi:

soha nem lehet tudni milyen este után jönnek be a nélkülözők

ezért próbálják a legnagyobb türelemmel és tisztelettel kezelni az összes vendéget.

A lány az imaalkalmakról is beszél.

Figyelnek. Nincs zajongás. Mindenki hallgatja és tisztelettel, csöndben üli végig a zsibongóban vagy az ebédlőben a találkozót. A többnyire utcán élő vendégek, ha nem is vallásosak, egyértelműen érzik, miért fordulnak feléjük az itt dolgozók szeretettel

– A „szerencsésebbek” tömbházak, társasházak előtereibe, kukatárolókhoz kéredzkednek be, hogy fedett helyen aludhassanak – világítja meg a helyzetüket Larissza.

Mögéjük állni: kötelesség

Az alapító úgy látja, mindennap újjá kell születniük a szolgálatra, hogy éreztethessék a rászorulókkal, ők is értékesek. Ez nem mindig könnyű, ezért fontosnak tartja, hogy a kollégái ne terhelődjenek túlságosan, kapjanak levegőt: háromhavonta mindenkinek jár egy nap, amit az Úr jelenlétében tölthet, mégis munkanapnak számítják be.

Amint arra Kunszabóné Pataki Anna rávilágít, nemcsak adnak, rengeteget kapnak is.

Amikor egy nyugdíjas néni örömmel hoz be egy százaszsebkendő-csomagot, az kincset ér. Mi így gazdagszunk

– fogalmaz.

– Isten szemében mindenki fontos: ez nálunk kézzelfogható, tapasztalható, nem pusztán teológia – vallja Márk, a kommunikációs és forrásfejlesztési csapat vezetője, aki már több mint öt éve erősíti a Csak Egyet Szolgálat munkaközösségét.

Az egykori papnövendék, aki 2018-ban önkéntesként csöppent a szolgálat vérkeringésébe, 2019 őszétől már hivatástisztázás céljából kezdett el dolgozni a csapatban, és azóta is itt szolgál főállású munkatársként.

Negyedóra telt el az imaórából, amikor elkezdtem sírni: tíz-tizenöt percig tartott ez a különös állapot, sok minden felszakadt bennem. Öröm, részben fájdalom és az Isten előtti egyenlőség érzése. Ekkor odajött hozzám egy hölgy, aki a fagyoktól és ivástól felpüffedt kezét a vállamra tette, átnyújtott egy zsebkendőt, majd így szólt: Jézus szeret téged

– idézte fel Márk az első önkéntes napját a Csak Egyetben.