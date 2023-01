Ingatlanbotrány Vácott

A közzétett felvétel tanúsága szerint a vita akkor vált igazán parázzsá, amikor a lakók azt tették szóvá, hogy a polgármester fiának érdekeltségében álló ingatlanon az önkormányzat kaszálta le a gazt és festette le a padokat. Ezt még Matkovich Ilona sem tudta tagadni.

Az azóta eltelt időben újabb és újabb botrányok láttak napvilágot Pajor Dániel építkezései körül. Mint arról a 0627.hu váci hírportál is beszámolt, a Liszt Ferenc sétány 23. szám alatti társasház tulajdonosai azzal voltak kénytelenek szembesülni, hogy a Budapest Környéki Törvényszék döntése értelmében semmis az épület fennmaradási engedélye. Az ügy előzménye, hogy a bíróság azt is kimondta, semmis az építési engedély is, miközben az ingatlan már megépült, és abba be is költöztek a lakók. Ha Pajor ­Dániel cége nem szerzi meg a fennmaradási engedélyt egy megismételt hatósági eljárásban, akkor a társasházban élők, a lakástulajdonosok elveszíthetik otthonukat.