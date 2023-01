Rezsitámogatások: Gyurcsány hülyeségnek tartotta, a DK mégis kampányolt a témával

A decemberi rezsiszámlák kifizetésével házalt Gyurcsányék árnyékkormánya karácsony előtt. Dobrev Klára árnyék-miniszterelnök, Kálmán Olga, az árnyékkormány szóvivője és Gy. Né­meth Erzsébet, szociális és nyugdíjügyi árnyékminiszter, sőt még Varju László rezsiügyi árnyékminiszter is családokat látogatott.

A DK tájékoztatása szerint összesen ötszáz családnak mutatták meg, hogy „az odafigyelés a legszebb ajándék”, vagyis fizették ki egyhavi rezsiszámlájukat. Ennek a fedezetét az árnyékkormány által gründolt rezsimentő alap adta, amelyben húszmillió forint gyűlt össze a Gyurcsány-párt tájékoztatása szerint. Az alapba a DK politikusai is adtak pénzt, de a pártkommunikáció szerint sokan ismeretlenül is adakoztak, akár néhány ezer forintot is.

Emiatt volt érdekes, hogy pár héttel később öt budapesti DK-s polgármester nem ment el tárgyalni a kormány képviselőjével a kerületeknek nyújtandó kormányzati rezsitámogatásról.

Az átlagos budapesti kerületi támogatás (471 millió forint, ezt most peres úton követelnék az államtól a DK-s polgármesterek) Gyurcsányék számai alapján 11 775 család egyhavi rezsiszámlájának kifizetésére lett volna elég, ezért a pénzért azonban nem hajoltak le a DK-s vezetésű kerületek.

Ennek ellenére egyébként az érintett városrészek is adnak támogatást lakosaiknak. „A rezsicsökkentés kivezetése rengeteg háztartásnak, családnak okoz hatalmas költségemelkedést. Önkormányzatunk a rezsiemelés harmadik kerületi áldozatait védi új segélyezési formájával, amely jelentősen kiegészíti a fővárosi támogatásokat” – olvasható a Kiss László (DK) által vezetett Óbuda honlapján.

„Az óbuda-békásmegyeri téli rezsitámogatás október 1-jétől igényelhető, a nyomtatványok ettől a naptól vehetők át személyesen a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáiban vagy tölthetők le a honlapról. A jogosultak számára december elején kerül átutalásra a november hónapra megállapított támogatás. Új támogatási formaként pedig évi egy alkalommal, legfeljebb 28 500 forintos rezsitámogatásban részesülhetnek azok a III. kerületi háztartások, amelyek nem tudják kifizetni a rezsijüket jövedelemhatártól függetlenül” – írták Kiss Lászlóék.