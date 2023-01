Sorjáznak a politikusok a nyugati egyetemek vezetőségeiben

Politikai tisztségük mellett felsőoktatásban betöltött mellékállásokat is vállal számos német és osztrák politikus. A német Frankfurter Allgemeine Zeitung 2013-ban számolt be arról, hogy

Heiko Maas, a Saar-vidék gazdaságügyi minisztere a Saar-vidéki Egyetemi Klinika felügyeleti tanácsában is megtalálható volt póttagként. Szintén tagja volt az egyetemi klinikának a tartomány pénzügyminisztere Stephan Toscani, valamint Andreas Storm társadalomért, egészségért, nőkért és családért felelős miniszter is.

Az egyetemi klinika jelenlegi kuratóriumi tagjai között is több tartományi politikus fellelhető, például a pénzügyi és tudományért felelős államtitkár, Wolfgang Förster, valamint a munkáért, társadalomért, nőkért és egészségügyért felelős miniszter, Magnus Jung.

Hasonló jelenséget azonban több németországi egyetem kuratóriumában is megfigyelhető. A Drezdai Egyetemi Klinika felügyeleti tanácsában tagként jelen van a szász tartományi kormány tudományért, kultúráért és turizmusért felelős minisztere, Sebastian Gemkow, a szociális és társadalmi összetartásért felelős minisztérium államtitkára Dagmar Neukirch, valamint a szász tartományi kormány pénzügyminisztere, Hartmut Vorjohann is. A Freiburgi Egyetem tanácsadó testületének tagja, Andreas Schwab, a CDU európai parlamenti képviselője is.

A müncheni Lajos-Miksa Egyetem kuratóriumi tagjai között megtalálható a bajor tartományi parlament tudományért és művészetekért felelős bizottságának elnöke, Robert Brannekämper, a bajor tartományi parlament alelnöke, Wolfgang Heubisch, a zöldek frakcióvezetőhelyettese a bajor tartományi parlamentben, Verena Osgyan, valamint Michael Piazolo, az oktatásért felelős bajor tartományi miniszter, illetve München polgármestere, Dieter Reiter és Markus Rinderspracher, aki szintén a bajor tartományi parlament alelnöki tisztségét tölti be.

A Lajos-Miksa Egyetem egyetemi klinikájának felügyeleti tanácsában vezetői pozíciót foglal el a tartomány tudományért és művészetért felelős minisztere, Markus Blume. A bajor minisztertanács képviseletében jelen van még a tanácsban Burkhard von Urff, Tobias Haumer, valamint Vitus Gamperl.