Szövetségeseit zsarolja a DK

Ezzel az lehet a céljuk, hogy a DK-nak is legyen egy bejáratott egyesülete, amelyben a baloldalt egyesíthetnék 2024 tavaszára. Szolnoki forrásunk azonban azt mondta: kevés esélyét látja annak, hogy sikeres lehet a Gyurcsány-párt akciója, mert a Demokratikus Koalíció erősen meggyengült a vármegyeszékhelyen.

Korábban, a 2019-es önkormányzati választás után a pártnak két önkormányzati képviselője is volt a közgyűlésben, de mára egy sem maradt. Tavaly februárjában, egészségügyi okokra hivatkozva lemondott mandátumáról Fajcsák Károly, aki 2019-ben szintén DK-sként, egyéni körzetből jutott be a közgyűlésbe. Szolnok volt alpolgármestere, Miskolczi László pedig tavaly decemberben a DK-ból átlépett a Momentumba. Ő előzőleg 2014 második felétől egészen 2022 áprilisáig a Demokratikus Koalíció Jász-Nagykun-Szolnok 1. választókerület elnöke volt. Szolnoki forrásunk beszámolt arról is, hogy a korábban, a helyi DK körül összegyűlt aktivistatábor is jobbára elkopott mára. Ezekből arra lehet következtetni, a DK Szolnokon aligha tudja ráerőltetni az akaratát a többi baloldali pártra.

Szotyori-Lázár szerint egyébként a DK-hoz hasonlóan akciózik a Momentum is, „ők is egyedül kívánnak indulni, de mivel alkalmas embereik nem nagyon vannak, jobb híján más pártok helyi vezetőit keresik meg, hogy induljanak a Momentum színeiben”.

– Kevesen tudják, hogy 2019-ben momentumos kvótán indult az ellenzéket legelőször eláruló, rangkórságban szenvedő Ligeti József, illetve momentumosként jutott be egy másik, ellenzékből szintén kiugrott képviselő, Bóka (korábban: Szekeres) Éva is. Ő egyébként ezt megelőzően a DK tagja volt. Láthattuk továbbá még tőlük a helyi előválasztáson utolsó helyen befutó, Portik Tamás kedveseként is ismert, Budapestről ideejtőernyőztetni kívánt Kármán Irént, illetve ők büszkélkedhetnek a legeslegtitkosabb helyi elnökkel, akiről senki még csak nem is hallott a városban – állítja a szolnoki jobbikos elnök, aki szerint a DK és a Momentum „helyben igencsak botladozó két párt, akik úgy gondolják, hogy ha nem ők fújhatják a passzátszelet Szolnokon, inkább külön indulnak, hogy ezáltal biztosan ne nyerhessen a másik”.

A fentiekből kitűnik, noha még bő egy év van a 2024-es önkormányzati választásokig, a baloldali pártok már erejüket fitogtatva marakodnak azon, ki legyen egy összefogás tagja.

Azzal, hogy Jászberényben a civilnek nevezett, valójában az ellenzékiek által létrehozott Közösen Jászberényért Egyesület a DK nélkül állított jelölteket és nyert választást, a DK nehéz helyzetbe került. Hiába ugyanis az állítólagos húszszázalékos támogatottság, Gyurcsányék azzal szembesültek, hogy a jóval gyengébb ellenzéki pártok a DK nélkül is boldogultak. Így nem csoda, hogy a DK minden eszközt bevet, hogy most is ők diktálják az összefogás feltételeit.